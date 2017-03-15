В Рязани презентовали пятый выпуск альманаха «Солженицынские тетради»

В областной библиотеке имени Горького состоялась презентация главы «Из архивов», опубликованной в пятом выпуске альманаха «Солженицынские тетради» и посвященной переписке Александра Исаевича и Валентина Распутина. Эта встреча прошла в рамках проекта «В пространстве Солженицына», который появился в библиотеке чуть больше года назад.

Альманах выходит с 2012 года. Он интересен не только тем, кто профессионально занимается изучением жизни и творчества Александра Исаевича, но и простым читателям. В издании публикуются ранее не печатавшиеся письма Солженицына к различным адресатам, ответы писателю, новые исследования его жизни и творчества, учебные материалы, очередные решения жюри Литературной премии Александра Солженицына. Среди ее лауреатов был Валентин Распутин, 80-летие которого отмечается в эти дни.

Письма, опубликованные в новом альманахе, выявлены в архиве Солженицына в Троице-Лыкове. После кончины Валентина Распутина его семья передала в этот архив копии трех писем Александра Исаевича 1995 – 2000 годов. Они-то и стали новым свидетельством творческих отношений двух писателей.

В пятом выпуске «Солженицынских тетрадей» представлены фрагменты переписки Солженицына с Лидией Чуковской, очерки писателя об Анне Ахматовой. Издание иллюстрировано репродукциями рукописей и фотоматериалами.