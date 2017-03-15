В Рязани пройдет «Первоапрельский» забег

Сайт администрации города сообщает, что 31 марта, в канун Дня смеха, пройдет традиционный «Первоапрельский» забег в рамках проекта «Бежим круглый год». Соревнования пройдут на территории Центрального парка культуры и отдыха. Открытие состоится в 10.00 возле спортшколы «Юниор».

К участию в соревнованиях на дистанции 500 м приглашаются все желающие, имеющие допуск врача и костюм либо атрибут одежды, соответствующий Дню смеха. Победители и призеры забега, а также лучшие в номинациях (самый смешной костюм, самая многочисленная семья, самый дружный коллектив, самый юный участник) получат грамоты и призы управления по физической культуре и массовому спорту.

Заявки на участие в забеге подаются в управление по физической культуре и массовому спорту до 29 марта по электронной почте: edelveys-r@yandex.ru или по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.