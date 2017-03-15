Врачи и пациенты

Шаги к взаимопониманию необходимы с обеих сторон

В последнее время большинство из нас почувствовали на себе результаты проводимой в стране реформы системы здравоохранения. Как показывает практика, есть в ней и плюсы, и минусы. Появилась трехуровневая система оказания медицинских услуг, высокотехнологичные медцентры, новейшее оборудование. Это все хорошо. В то же время есть и сбои в системе медицинского обслуживания.

Многие испытали на себе: бесплатный талон к специалисту нужно порой ждать долго, а оплативший услугу пациент без труда в нужный час попадает к нужному врачу. Лечебные учреждения для жителей глубинки стали дальше после оптимизации ряда медицинских учреждений.

Поменялись и правила финансирования медучреждений. Как известно, работа поликлиник финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования. И осуществляется по «душевому принципу»: какое количество «приписного» населения, таковы и финансовые объемы, выделяемые на учреждение. При таком финансировании медицинские организации, у которых численность застрахованных прикрепленных граждан менее 25 тысяч человек, а количество ставок и, соответственно, затраты на застрахованное прикрепленное население выше, чем в среднем по региону, испытывают недостаток финансовых средств. В результате ставки узких специалистов укомплектованы, в основном, за счет совместителей, а это тоже сказывается на медицинской помощи. И главврачи, и сотрудники медучреждений – не инициаторы нововведений. И, надо сказать, многие из них, несмотря на все сложности, работают на совесть и соответствуют высокому званию врача.

Я сама многодетная мама, мои дети обслуживаются в детской поликлинике №2 г. Рязани. Я постоянно вижу, как там – не побоюсь этих громких слов – совершают ежедневный гражданский подвиг и главврач Елена Михайловна Калинина, и другие медработники. Здесь нет формального подхода к своим обязанностям. Врачи внимательны к каждому ребенку.

Пришло время перемен. И проблемы системного характера в здравоохранении тоже будут решены. За это всерьез взялся Общероссийский народный фронт «За Россию».

Лидер ОНФ Президент В.В. Путин на форуме Общероссийского народного фронта «За качественную и доступную медицину» сказал: «Не может быть ничего такого уничтожено в системе здравоохранения, что является обязательным для оказания бесплатной медицинской помощи, которая предусмотрена Конституцией Российской Федерации. Если такие действия совершаются, то они являются незаконными и требуют быстрой и эффективной реакции со стороны соответствующих федеральных либо региональных структур». И сделать это сможем мы вместе: и врачи, и пациенты, и общественность. А мне еще хотелось бы обратиться к рязанцам: будьте и вы внимательнее к врачам, чаще говорите им «спасибо». Наши медработники тоже нуждаются в понимании и поддержке.

Евгения Рябова,

многодетная мама, общественный деятель