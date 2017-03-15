Платежи по обязательствам

Рязанские судебные приставы навестили должников по алиментам

Вооружившись документами, подтверждающими вину должников, в сопровождении представителей военизированного отряда охраны ФССП, судебные приставы отправляются в очередной рейд по списку адресов должников перед своими детьми.

Результат бывает разным. Могут не открыть дверь или попросту скрываться у знакомых. Однако все это не в интересах неплательщиков, поскольку длительная неуплата алиментов влечет за собой уголовную ответственность, а перед этим – розыск по линии МВД.

Очередной адресат проживает в частном секторе города. Небольшая улочка, по которой толком невозможно проехать, ведет пешую экспедицию приставов к дому, окна которого занавешены тряпками, а дыра в ограде вместо калитки прикрыта секцией деревянного забора. Раздается собачий лай. Стучим в дверь. Хозяин обреченно выходит на крыльцо. Вадим и его супруга лишены родительских прав. Их девятилетняя дочь находится в патронатной семье. Но это не отменяет обязанности обоих родителей платить алименты. По документам, неблагополучная чета просрочила выплаты, и люди в погонах ждут ответа на вопрос, почему. Выясняется, что Вадим сейчас безработный, на прежнем месте его сократили, а на новое он хоть и устроился, но работать пока не начал. Сотрудники ФССП зачитывают должнику его права и обязанности, и напоминают о санкциях, которые неизбежно наступят, если ситуация так и останется в подвешенном состоянии. Такие профилактические беседы достаточно эффективно позволяют повысить скорость ликвидации задолженностей, но и они не абсолютная панацея.

– Эта семья не платит алименты с 2012 года. Супруги выпивают. В данный момент их уже привлекли к административной ответственности, они отрабатывают по решению суда, но в дальнейшем не исключена и уголовная ответственность, в частности, лишение свободы сроком до года, – рассказывает Марина Евстюшкина, судебный пристав-исполнитель по г. Рязани и Рязанскому району. «Тяжелый контингент» должников, как правило, почти никогда не может избежать такого поворота событий из-за собственной несознательности.

Отправляемся дальше. Всего за вечер может быть больше десятка точек по всему городу, где зарегистрированы злостные не­плательщики алиментов. Сотрудников ФССП называют «длинными руками суда». В последнее время у них добавилось полномочий для быстрого и эффективного исполнения судебных решений. Это и ограничение должников в правах, и списывание средств с их счетов по упрощенной процедуре. Но все равно встречаться лицом к лицу с «проблемными» представителями общества им приходится часто, а потому от каждого пристава-исполнителя требуется умение общаться и разбирать сложные ситуации. Ведь главным результатом их работы должен быть не испуг должника и не его оправдания, а исполнение им требований суда и долга перед своими детьми.