Областная общественно-политическая газета
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15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
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15.03.2017
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Выпуск № 45 (5332) |
Четвёртая полоса
Культура
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Любо, братцы!

К казачьей культуре приобщается молодое поколение
Автор фото: Алексей Давыдов | Любо, братцы!
Фото: Алексей Давыдов.

В воскресенье в Рязанском дворце молодежи прошел фестиваль-семинар детской казачьей культуры «Казаком родиться нужно». Такого формата песенно-музыкальный праздник был организован в регионе впервые. В нем приняли участие лучшие детские народные ансамбли и хореографические коллективы области. Концерт, основу которого составили задорные песни и зажигательные танцы, прошел на одном дыхании.

На сцену дворца молодежи вышли более 300 человек из 17 муниципальных образований региона. Многие из участников – лауреаты и дипломанты международных и всероссийских фестивалей. Это, например, открывший фестиваль хореографический ансамбль из Новомичуринска «Акварель», ансамбль народной песни «Русские узоры» Рязанского дворца детского творчества, солисты сасовского ансамбля «Субботея», в числе которых финалистка телепроекта «Синяя птица» Алена Коротаева. На фестивале Алена исполнила народную композицию «Я любила сокола». Юная певица считает, что казачьи песни интересны молодому поколению тем, что они поднимают дух, призывают действовать, побеждать, защищать свою страну.

– Песни казаков проникновенные, пронизаны мужеством; от них даже слезы наворачиваются. В нашем коллективе мы разучиваем разные казачьи песни. У казаков своя манера исполнения, своя подача, и важно это уловить, – говорит Алена Коротаева.

Фестиваль «Казаком родиться нужно» стал продолжением проводимой в Рязанской области работы по сохранению, развитию и популяризации самобытной казачьей музыкально-песенной и танцевальной культуры. Об этом сказала, приветствуя участников фестиваля, заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Горожанова. Она напомнила, что на рязанской земле уже традиционным стал «взрослый» казачий фестиваль «Весело да громко казаки поют». А теперь, благодаря нынешнему празднику «Казаком родиться нужно», к казачьей культуре приобщается и молодое поколение.

В программе детского фестиваля было около полусотни творческих номеров. И каждый из них был проникнут казачьим духом. Звучали песни, в том числе военные – столь характерные именно для казачества, хореографические номера были богаты казачьей атрибутикой. Настоящую атмосферу российского казачества на фестивале воссоздали кадеты Казачьего центра г. Шацка. Они продемонстрировали строевые приемы с оружием, фланкировку казачьей шашкой и плеткой.

Статья опубликована в номере 45 (5332) от 15 марта 2017 года
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