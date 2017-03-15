Рязанские мы…

Музейные работники берутся сообща отметить 80-летие создания нашей области

Площадкой для этого станет музей истории молодежного движения, где и будет реализовываться первый совместный проект двадцати музеев региона «Время. События. Люди».

По словам директора Н.А. Алимовой, проект должен способствовать развитию музейной сферы и туризма, а со временем на его основе может возникнуть долгосрочная инновационная площадка для профессионального общения музейщиков и представления историко-культурного наследия края самым разным категориям зрителей. В первую очередь – молодежи, которой предстоит сформировать свое мировоззрение и жизненную позицию.

Очень важно, что рязанские музеи (а это и самые крупные – Рязанский кремль, Есенинский, Павловский и другие) не будут показывать коллекции отдельно, каждый по себе, а в рамках одной общей темы. И первая из них – «Наши земляки». Проект стартует масштабной выставкой под таким названием 23 марта. На ней будет представлено около 60 персоналий – деятели культуры, науки, образования, воины и герои труда. Среди них те, имена которых постоянно на слуху (Семенов-Тян-Шанский, Срезневский, Худеков, Новиков-Прибой), и такие, о которых пока мало известно – например, недавно ушедший из жизни руководитель хора шацкого села Польное Ялтуново Петр Васильевич Хабаров… Так что рязанцам предстоит сделать немало открытий, хотя и в одном зале.

А 23 мая сразу в четырех залах музея молодежного движения откроется областная этнографическая выставка «Традиции. Обычаи. Ремесла». Можно себе представить, какое это будет яркое и грандиозное зрелище! И несомненно, у зрителей тоже будут открытия. Может быть, и такие, которые помогут нам лучше узнать самих себя, выявить еще какую-нибудь нашу «фишку», «изюминку». Ведь, согласитесь, только «грибы с глазами» – этого мало…

Ну а в октябре – тоже в двадцатых числах – настанет черед третьей, очень серьезной выставочной темы – 100-летия революции 1917 года. Рязанские музеи представят на одну общую площадку подлинные свидетельства событий, изменивших историю нашей страны. Долгое время многие из них были изъяты из экспозиционного оборота и вот – возвращаются… Что-то посетители музея увидят впервые. Устроители выставки хотят представить картину тех дней как можно полнее, и этому обязательно будет способствовать, как говорят специалисты, интеграция музейных пространств.