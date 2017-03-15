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15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
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15.03.2017
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Выпуск № 45 (5332) |
Четвёртая полоса
Спорт
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Спортивный курьер

Приглашает «Алмаз»

Биатлонный комплекс «Алмаз» становится российским центром развития популярного в мире зимнего вида спорта

Рассказывает начальник команд Рязанского регионального центра спортивной подготовки (ЦСП) Олег Коновалов:

– На возведенном под Рязанью, близ поселка Варские, биатлонном комплексе «Алмаз» созданы все условия для современных тренировок и крупных соревнований «стреляющих лыжников». Здесь только что был проведен открытый чемпионат области среди мастеров-ветеранов, в которых приняли участие опытнейшие биатлонисты из Москвы, Екатеринбурга, Саранска, Ульяновска, Саратова. Среди призеров рязанцев не оказалось, и это вполне объяснимо: не менее двух десятилетий биатлон не культивировался в нашей области.

И вот с вводом в строй действующих биатлонного комплекса лед, можно сказать, тронулся. Нас ждут новые старты – межрегиональные соревнования среди юношей и девушек на призы президента областной федерации биатлона. Они стартуют сегодня. В программе: спринт – у юношей, 7, 5 и 6 километров, у девушек – 6 и 4,5 километра, в смешанных эстафетах по два этапа бегут девушки и юноши.

Участвуют юноши и девушки, представляющие субъекты Российской федерации, биатлонисты детско-юношеских спортивных школ и специализированных школ олимпийского резерва, стреляющие лыжники других спортивных организаций.

Справочную информацию о соревнованиях, порядке прибытия и регистрации участников, а также для болельщиков можно получить по телефону 8(920) 959-55-33.

«И медали, и путевки на чемпионат Европы

Два «серебра», «бронзу» и две путевки на чемпионат Европы завоевали рязанские самбисты, выступая на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге.

В весовой категории до 90 килограммов «серебро» добыл представитель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Родной край – Спорт» Михаил Полянсков. Подопечный заслуженного тренера России Константина Фофанова выиграл у чемпиона Европы, мастера спорта международного класса Павла Румянцева (1:0), а в финале уступил двукратному победителю чемпионатов мира, москвичу Сергею Рябову.

В весе до 82 килограммов «серебро» завоевал Али Куржев, также представляющий СДЮСШОР «Родной край – Спорт». Ученик Константина Фофанова со счетом 3:0 одержал верх над трехкратным победителем чемпионатов мира и Европы Алексеем Харитоновым из Пензы, добился досрочной – за 1 минуту 28 секунд – победы в схватке с крымчанином Андреем Зайцевым (счет – 8:0), вышел в полуфинал при ничейном результате по последней оценке в поединке против «международника» Дениса Суханова из Кургана на москвича Илью Коковича и легко его победил – 5:0. Увы, в финале Али уступил (1:2) питерцу Сергею Кирюхину.

Вместе с «серебром» и Полянсков, и Куржев добыли путевки на чемпионат Европы, который будет проходить 18-22 мая в Минске.

Еще один представитель СДЮСШОР «Родной край – Спорт», ученик Константина Фофанова Александр Сарайкин стал обладателем бронзовой медали. В решающих схватках он победил москвича Петра Гладышева и международника Максима Иванова из Чебоксар, в полуфинале уступил призеру чемпионатов мира и Европы, двукратному обладателю Кубка мира свердловчанину Илье Лебедеву. В поединке за «бронзу» рязанец со счетом 3:0 победил мастера спорта из Санкт-Петербурга Евгения Анищенко.

Статья опубликована в номере 45 (5332) от 15 марта 2017 года
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