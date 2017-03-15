Хирургия бывает щадящей

Победителями лапароскопических игр стали хозяева соревнований – представители Рязанского медуниверситета

Соревнования будущих хирургов проходили в минувшую пятницу и субботу в РязГМУ, в них принимали участие семь команд. Свои навыки продемонстрировали студенты старших курсов, интерны, ординаторы и аспиранты медвузов, уже знакомые с хирургией, в том числе с таким ее передовым направлением, как лапароскопия.

Такое внимание именно к лапароскопическим технологиям не случайно. Ведь именно эти малотравматичные операции, когда доступ к внутренним органам осуществляется через небольшие проколы, а «картинку» врач видит на специальном мониторе, сегодня все чаще делают людям вместо тяжелых полостных. А значит, и начинающий хирург, особенно если он хочет стать востребованным специалистом, должен отлично владеть и этим новым щадящим хирургическим методом.

Как отметил принявший участие в открытии игр заместитель министра здравоохранения области Владимир Грачев, в нашем регионе одна из сильнейших базовых школ лапароскопии в России. Лапароскопические операции поставлены на поток в областной клинической больнице, больнице скорой медицинской помощи, других клиниках. Причем такие малотравматичные для пациента вмешательства проводятся уже не только в лечебных учреждениях Рязани, но и в районных больницах.

Приветствуя участников лапароскопических игр, ректор РязГМУ Роман Калинин подчеркнул, что соревнования помогут будущим медикам испытать свои силы, понять, насколько они готовы к работе.

– Проведение подобных олимпиад позволяет оттачивать профессиональные навыки. Это особенно важно сейчас, когда во главу угла подготовки специалиста ставятся практические умения, – сказал Роман Калинин.

В пятницу команды состязались в центре симуляционного обучения РязГМУ на специальных тренажерах. На следующий день финалистов, а это были три команды, ждало более серьезное испытание в лаборатории Wet Lab, где будущие хирурги провели учебные лапароскопические операции на мини-пиге. Они удалили условный аппендикс, устранили перфорацию кишечника, выполнили другие хирургические вмешательства. Такие манипуляции на животном максимально приближены к ситуации в реальной операционной, и напряжение от такой работы колоссальное. Но студенты, по мнению судей, справились с заданием не хуже действующих хирургов. На выполнение нескольких операций был отведен всего час, однако команда рязанского медвуза уложилась в 45 минут.

Судьи оценивали не только время, но и качество выполнения заданий, слаженность работы всей хирургической бригады. По результатам набранных баллов лучшей оказалась команда Рязанского медицинского университета имени академика И.П. Павлова.