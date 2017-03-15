Областная общественно-политическая газета
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15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
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15.03.2017
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Выпуск № 45 (5332) |
Третья полоса
Общество
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Молодые мастера

С 10 по 20 марта в Рязанской области проходит региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов техникумов и колледжей

В соревновании принимает участие более 300 ребят, которые стали лучшими на внутриучрежденческих состязаниях, а теперь показывают свое профессиональное мастерство более чем по 30 направлениям: это технология машиностроения, электроснабжение, прикладная информатика, технология деревообработки, судовождение, механизация сельского хозяйства, гостиничный сервис, сестринское дело и т.д. Конкурс проходит на площадках ссузов области, в жюри работают преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, а также работодатели. Победители каждого из направлений регионального конкурса поедут в дальнейшем на его всероссийский этап.

Статья опубликована в номере 45 (5332) от 15 марта 2017 года
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