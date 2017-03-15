Областная общественно-политическая газета
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15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
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15.03.2017
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Выпуск № 45 (5332) |
Третья полоса
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Шок и радость

Шок и радость

Решение жюри самого престижного мирового конкурса пресс-фотографии 2016 года World Press Photo меня удивило и озадачило. Главный приз получил турецкий фотограф, запечатлевший убийцу посла России в Турции Андрея Карлова сразу после выстрела. Убийца стоит, вскинув левую руку с вытянутым указательным пальцем, рядом лежит его жертва. Очевидно, что нравственный релятивизм главенствует сегодня не только в политике. Считается, что самое безобразное может быть уместным и правильным. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть.

Но с какой ни смотри, а зло остается злом, и в данном случае оно добилось своего – его растиражировали. Выставка фотографий-призеров World Press Photo отправится в десятки стран мира, и «лучший снимок» посмотрят миллионы. С профессиональной точки зрения действительно все отлично. Удачно пойманный момент, предельное напряжение в кадре, не требуется долгих пояснений, что изображено. Снимок – выстрел, снимок – символ охватившего мира безумия. Правда, по всем писаным и не писаным этическим правилам журналистики репортер ни в коем случае не должен позволять использовать себя в качестве средства для достижения своих целей террористами. Он не должен с ними общаться, транслировать их требования в СМИ, а тем более показывать их в тот момент, когда они приводят свои планы в действие. Но кто сегодня обременяет себя подобными размышлениями?

Как репортажная острополитическая фотография снимок Бурхана Озбиличи, конечно же, имеет право на существование. Но лавры фотографии года в контексте престижного конкурса, на мой взгляд, лучше убийственного сюжета говорят о глобальном умопомешательстве. Или это такой интерактивный художественный акт?

Просматривая отобранные жюри снимки, ловлю себя на мысли, что в них есть что-то общее. Лучшие профессионалы мира, не сговариваясь, преподносят в разных вариациях одну охватившую их эмоцию – насилие над личностью, драма тотальной внутренней несвободы, втягивание людей в водоворот событий, управлять которыми они не могут и оказываются их жертвами. География съемок – Иран, Филиппины, Украина, Афганистан и даже вполне благоприятные европейские страны. Конечно, всякое обобщение страдает однобокостью. Но не будем забывать, что искаженным восприятием мира могут страдать единицы, а если таким его видят многие, то это скорее всего тенденция.

Профессионализм всегда связан с чувством долга. Не потому ли даже от шокирующих фотографий выставки World Press Photo зачастую веет эмоциональной холодностью? Ничего не поделаешь, такова оборотная сторона присущих фотографам-документалистам качеств – отстраненности, невовлеченности, бесстрастности. Считается, что авторский стиль не должен затмевать событие. А потому за добрыми, искренними эмоциями лучше отправиться к любителям. Немало их приняло участие в девятом фотопроекте Best of Russia и его отдельной номинации «Займитесь счастьем!». Лучшие снимки фотографов России отобраны для выставки, которая до 26 марта проходит в московской галерее «Винзавод». Выложены они и в Интернете.

Смотришь на эти снимки и словно выпиваешь залпом 100-процентное концентрированное счастье. Понимаешь, как это важно – ценить простые радости и мгновения жизни. Ведь когда мы начинаем искать одно большое, общее счастье для всех, то неизбежно попадаем в тупики. И наоборот – личные моменты восторга невидимыми волнами передаются другим и способны воодушевить, окрылить, поднять настроение. Снимки нужно смотреть, но и по одним названиям и аннотациям легко вообразить, что запечатлено. «Малыш наслаждается утренним ароматом цветов». «Счастье – не терять детство в своем сердце». «Когда долго ждешь – и вот он, Снег!» «Папа пришел. Самый долгожданный момент дня». «Девочка дружит с этой лошадью целый год. Для нее это счастье». «Моему золотистому ретриверу только исполнился год. Это было его первое лето. И как-то так случилось, что Рей с самого начала полюбил открытую воду. Для него неимоверное удовольствие и радость влетать в реку и нестись по воде, поднимая миллионы брызг вокруг. А я стою на берегу, любуюсь на своего питомца и, видя его таким счастливым и довольным, сама становлюсь чуточку счастливее».

Удивительным свойством обладают добрые эмоции. К ним невозможно привыкнуть, их хочется еще и еще, а смотреть на «счастливые фотографии» не надоедает. А вот «фотографии боли» рано или поздно притупляют эмоциональный порог восприятия и не делают нас сострадательнее.

Из этого не следует, что нужно превращаться в позитивного идиота и утверждать, что мир устроен гармонично. Но уходить с головой в приятные мелочи и самозабвенно присутствовать в них с полным доверием и полнотой бытия порой бывает спасительно. Наверное, только так и можно победить насилие.

Статья опубликована в номере 45 (5332) от 15 марта 2017 года
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