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15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
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15.03.2017
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Выпуск № 45 (5332) |
Вторая полоса
Общество
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Социальные вопросы

обсуждались на очередном заседании правительства области

Состоялось заседание правительства области, которое провел глава региона Николай Любимов. В работе приняли участие главный федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации г. Рязани Олег Булеков, руководители федеральных органов территориальных органов власти региона, областных министерств и ведомств, представители молодежного правительства.

Выплаты и субсидии

В ходе заседания правительства области были приняты изменения в ряд региональных нормативно-правовых актов. В частности, участники одобрили законопроект, согласно которому увеличены доходная и расходная части бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2017 год. Это связано, в том числе, с увеличением межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медработникам. Кроме того, внесены изменения в порядок предоставления субсидий на господдержку в сфере АПК, которые позволят обеспечить своевременное получение средств.

Для детских садов и школ

Утверждены объемы субсидий из федерального и областного бюджетов, которые будут направлены в муниципалитеты на реализацию региональной го­спрограммы «Развитие образования на 2014-2025 годы». Так, выделенные средства предусмотрены на создание 210 дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет. Планируется открыть 9 групп в образовательных учреждениях г. Рязани, Сасовского, Ряжского и Рязанского районов и оснастить их мебелью, необходимым учебным и игровым оборудованием. Будет также проведен капитальный ремонт шести детских садов в Клепиковском, Пронском, Сасовском, Старожиловском, Шиловском районах и г. Касимове, приобретены два школьных автобуса для перевозки учащихся Путятинского и Шиловского муниципальных образований. Вместе с тем все районы получат субсидии на оснащение общеобразовательных организаций охранно-пожарным оборудованием и обеспечение норм безопасности. Кроме того, предусмотрено финансирование на завершение строительства школ в ДПР-5 г. Рязани и с. Ильинка Скопинского района. Субсидии будут направлены также на строительство школы на 132 места в с. Плахино Захаровского района и блока начальных классов в Александро-Невском образовательном учреждении.

Состав и полномочия

На заседании был одобрен законопроект, утверждающий состав и полномочия межведомственной комиссии по формированию современной городской среды. В числе основных задач новой структуры – контроль за ходом выполнения региональной и муниципальных программ благоустройства территорий, организация взаимодействия органов власти, общественных организаций, профессиональных объединений, политических партий и движений. Возглавит комиссию врио губернатора области Николай Любимов.

Культурные потребности

В ходе работы были распределены объемы субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию в 2017 году мероприятий госпрограммы по развитию культуры и туризма. Средства федерального и областного бюджетов на общую сумму более 34,5 млн. рублей будут направлены на ремонт зданий районных домов культуры. Предусмотрены также бюджетные средства на поддержку талантливой молодежи. Вместе с тем поступившие из федерального бюджета 7 млн. 810 тыс. рублей предлагается направить на укрепление материально-технической базы муниципальных театров Скопинского, Касимовского и Кораблинского районов.

Николай Любимов подчеркнул, что развитие культуры в регионах – очень важная работа, которой придается большое значение на федеральном уровне. «Уверен, что поддержка, которая оказывается сегодня развитию этой сферы, позволит создать необходимые условия и возможности, чтобы люди, живущие в муниципальных образованиях, могли реализовать свои культурные потребности», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в номере 45 (5332) от 15 марта 2017 года
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