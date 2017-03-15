Готовность к паводку

Глава региона Николай Любимов поручил организовать дежурство всех экстренных служб

В ходе заседания правительства области глава региона Николай Любимов поручил обеспечить полную готовность к весеннему паводку. Николай Любимов отметил, что в настоящий момент в области серьезных подтоплений пока нет, на водоемах тоже все относительно спокойно. Затоплено два низководных моста на малых реках в Скопинском и Старожиловском районах. Вопрос доставки жителей сел Шелемишево и Быково к другим населенным пунктам решается за счет объездной дороги и лодочной переправы. Глава региона поручил организовать дежурство всех экстренных служб и контроль за обеспечением людей всем необходимым.

Николай Любимов поставил задачу перед профильными службами – сохранять полную готовность на случай второй волны паводка. «Мы не знаем, какая может сложиться обстановка в других регионах. Надо быть готовыми к любому развитию событий, иметь необходимый запас сил и средств, чтобы оперативно предотвратить и минимизировать возможные негативные последствия», – сказал глава региона. Он акцентировал внимание на необходимости проведения активной профилактической работы с населением, информирования о правилах безопасности на водоемах в период таяния льда. Контроль за выполнением поручения возложен на заместителя председателя правительства области Алексея Тюменева.