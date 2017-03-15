Областная общественно-политическая газета
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15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
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15.03.2017
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Выпуск № 45 (5332) |
Вторая полоса
Общество
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Весенняя уборка

Работы по благоустройству в городах и районах области должны быть четко организованы

Глава региона Николай Любимов в ходе заседания правительства области заявил, что следует начинать активное благоустройство населенных пунктов во всех муниципальных образованиях.

«Необходимо оперативно привести в порядок территории всех муниципальных образований», – подчеркнул Николай Любимов. Глава региона отметил, что работа по уборке скопившегося за зиму мусора должна быть четко организована, чтобы к 1 мая ее завершить. «Благоустройство территорий – это сейчас одна из главных задач. Кроме профильных служб, надо активно привлекать к этому коллективы предприятий, ТОСы, жителей», – сказал Николай Любимов. Глава региона обратил внимание на необходимость тщательной уборки обочин автодорог, приведения в порядок фасадов зданий. Кроме того, Николай Любимов поручил усилить деятельность административных комиссий и привлекать к ответственности собственников, которые не содержат должным образом прилегающие территории.

Контроль за проведением благоустройства территорий Николай Любимов возложил на заместителя председателя правительства области Владимира Трушкина. Руководителю министерства по делам территориальных образований и общественных объединений области Антону Астафьеву глава региона поручил провести соответствующую работу с главами муниципальных образований.

Статья опубликована в номере 45 (5332) от 15 марта 2017 года
Готовность к паводку
Глава региона Николай Любимов поручил организовать дежурство всех экстренных служб
По материалам официального сайта Правительства области
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По материалам официального сайта Правительства области
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