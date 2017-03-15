Весна торопит

Необходимо активизировать подготовку к севу

На заседании областного правительства глава региона Николай Любимов поставил задачу: с учетом сложившихся погодных условий и ранним таянием снега оперативно провести подготовку к весенне-полевым работам. «Нужно активизировать работу по обеспечению семенами, удобрениями, ГСМ, подготовке техники и почвы», – сказал Николай Любимов. В настоящее время заготовлено семян яровых зерновых около 89% от потребности, обеспеченность минеральными удобрениями около 64%, готовность техники превысила 85%.

В связи с необходимостью усиления работы по подготовке к посевной кампании глава региона дал поручение заместителю председателя правительства области Сергею Дудукину совместно с главами муниципальных образований оказать содействие сельхозпроизводителям в организации подкормки озимых культур. Руководителям министерства сельского хозяйства области и регионального министерства финансов поручено подготовить предложения по выработке механизма субсидирования за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам.

Николай Любимов также заявил о необходимости провести совместную работу с предприятием «Рязаньнефтепродукт» в целях бесперебойной поставки топлива для проведения посевной кампании.