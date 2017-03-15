Областная общественно-политическая газета
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15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
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15.03.2017
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Выпуск № 45 (5332) |
Вторая полоса
Общество
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Общее дело

Благотворителей поддерживает государство
Автор фото: Дмитрий Осинин. На фото: Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина и председатель Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» Раиса Лукутцова
Фото: Дмитрий Осинин.
На снимке: Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина и председатель Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» Раиса Лукутцова

Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина подписала трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Российский красный крест» и ее региональным отделением.

Во встрече приняли участие министр социальной защиты Рязанской области Денис Боков, председатель Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» Раиса Лукутцова, председатель Рязанского регионального отделения Российского красного креста Оксана Артемкина.

«Мы – старейшая общественная организация России, – отметила Раиса Лукутцова. – Оказываем помощь населению при чрезвычайных ситуациях. Одно из направлений – работа с противотуберкулезными службами и медицинскими учреждениями». Елена Буняшина по­благодарила собравшихся за проявленную инициативу и подчеркнула, что очень важно вовлечение населения в общественную деятельность. В рамках подписанного трехстороннего соглашения предусмотрено сотрудничество регионального правительства и Российского красного креста, в том числе и Рязанского его отделения, по разным направлениям, к примеру, таким, как предоставление социальных услуг населению, реализация образовательных благотворительных проектов, оказание благотворительной помощи нуждающимся.

Статья опубликована в номере 45 (5332) от 15 марта 2017 года
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