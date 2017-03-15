Ситуация стабилизировалась

Но профилактика по-прежнему необходима

Состоялось внеочередное заседание областной межведомственной комиссии по профилактике и ликвидации особо опасных и карантинных болезней животных на территории Рязанской области, которое провел заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся поддержания эпизоотического благополучия на территории области, в том числе реализации мероприятий по профилактике болезней животных. В ходе работы заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев отметил, что эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в регионе стабилизировалась, новых вспышек заболевания среди домашних свиней и в дикой фауне не выявлено с августа прошлого года. Однако в настоящее время действующие очаги АЧС имеются в ряде других субъектов РФ. «Необходимо на постоянной основе продолжать реализацию комплекса мер, направленных на недопущение заноса возбудителя АЧС в Рязанскую область и возникновения новых вспышек заболевания», – подчеркнул Алексей Тюменев. Кроме того, речь шла о мерах по профилактике высокопатогенного гриппа птиц и ряда других заболеваний. По итогам был выработан ряд мер, направленных на повышение эффективности дальнейшей работы.