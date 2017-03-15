Во взаимодействии

Областная общественно-политическая газета
08:34 МСК
Среда
15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани откроется выставка медика, ставшего художником Два жителя Рязани превратили гараж в точку продаж контрафактного алкоголя В Рязанской области в текущем году на ремонт зданий районных домов культуры потратят более 34 миллионов рублейГлава Рязанского региона Николай Любимов знакомится с музеем-заповедником Сергея Есенина в КонстантиновеНижегородский театр «Комедiя» в Рязани представит «Очень простую историю» и «Роман длиною в жизнь» Сварщик РНПК занял 5 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства Глава Рязанского региона Николай Любимов поручил обеспечить полную готовность к весеннему паводкуВ Рязанской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом Рязанские спортсмены поборются за «золото» первенства мира по джиу-джитсу В Сасове Рязанской области проведут озеленение В Рязанской области увеличат финансирование региональной госпрограммы «Развитие образования на 2014-2025 годы»В Рязани водитель, которого заподозрили в пьяной езде, пытался угрожать полицейским Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Константиново должно стать крупным туристическим центром»В Рязанской области благотворителей поддерживают региональные власти Рязанцам рассказали, чего ждать от ТрампаГлава Рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо оперативно привести в порядок территории всех муниципальных образований»С улиц Сасова Рязанской области убирают песок и грунтРемонт дорог, благоустройство и развитие ТОСов обсуждали во время встречи глава Рязанского региона Николай Любимов и главы сельских поселений районовВ Рязани пройдет «Первоапрельский» забег Главная баскетбольная команда Рязанской области встречается с неудобным для нее соперником С начала года в Рязанской области 64 водителя отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения Меры по обеспечению правопорядка в Рязанской области обсудили в региональном правительствеРязанские аграрии своевременно получат помощь от государстваВ хозяйствах Рязанской области активизируют подготовку к весенне-полевым работам В Рязани презентовали пятый выпуск альманаха «Солженицынские тетради»
Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017
Просмотров: 48
Выпуск № 45 (5332) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Во взаимодействии

О защите инвалидов и межпарламентском сотрудничестве шла речь на заседании Президиума Совета законодателей

Заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ состоялось в понедельник в Москве. В нем приняли участие председатели обеих палат Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, руководители законодательных органов субъектов Федерации. Рязанскую область представлял председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

В повестке дня были обозначены темы законодательного обеспечения социальной поддержки инвалидов, эффективности нормативно-правового сопровождения принятых и вступивших в силу федеральных законов, итогов деятельности рабочей группы, созданной комиссией Совета законодателей РФ по вопросам экономической и промышленной политики в части совершенствования законодательства в сфере закупок.

Было озвучено, что важнейшим приоритетом в социальной политике остается обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в которых по всей стране нуждаются более 1,5 млн. человек. В этой связи Министерством труда РФ подготовлен ряд инструментов по совершенствованию механизма обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), расширению существующего перечня ТСР. Для большинства субъектов РФ остро стоит и проблема адаптации объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры к нуждам инвалидов, и здесь предстоит серьезная работа, в том числе по организации четкой системы государственного контроля.

В ходе рассмотрения второго вопроса речь шла о проблемах правоприменительной практики, направленных на усиление парламентского контроля, своевременное принятие подзаконных актов.

В своем комментарии председатель областной Думы Аркадий Фомин сообщил, что в настоящее время региональное законодательство приведено в соответствие с федеральными нормами в части уточнения полномочий, функций органов власти и порядков содействия инвалидам в реализации установленных общегражданских прав. В рамках программных мероприятий предусматривается решение задач по созданию безбарьерной среды, оказанию медицинской и реабилитационной помощи, содействию трудоустройству инвалидов, предоставлению образовательных услуг детям-инвалидам.

– В целях развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования у граждан позитивного отношения к их проблемам необходимо усилить межведомственное взаимодействие различных органов власти, государственных внебюджетных фондов, организаций, которые объединяют инвалидов, в полной мере задействовать общественный контроль, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Касаясь вопроса о своевременном издании Правительством РФ нормативных правовых актов, необходимых для сопровождения принятых и вступивших в силу федеральных законов, он отметил, что оптимизация работы по данному направлению продолжится.

– Чтобы было проще ориентироваться в законодательной базе, необходимо принимать законы прямого действия или минимизировать число подзаконных актов. Для этого федеральным и региональным парламентариям предстоит наладить более эффективное и системное взаимодействие, базировать решения на основе хорошо зарекомендовавших себя практик субъектов Федерации, – резюмировал Аркадий Фомин.

По материалам пресс-службы
Рязанской областной Думы

Статья опубликована в номере 45 (5332) от 15 марта 2017 года
Ситуация стабилизировалась
Но профилактика по-прежнему необходима
По материалам официального сайта Правительства области
Хирургия бывает щадящей
Победителями лапароскопических игр стали хозяева соревнований – представители Рязанского медуниверситета
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Вести районов
Вести районов
Собеседник
Профессия по душе
Выбирая будущее, надо слушать себя и не бояться ошибок
Татьяна Железнова
Общество
Социальные вопросы
обсуждались на очередном заседании правительства области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Готовность к паводку
Глава региона Николай Любимов поручил организовать дежурство всех экстренных служб
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Весенняя уборка
Работы по благоустройству в городах и районах области должны быть четко организованы
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Весна торопит
Необходимо активизировать подготовку к севу
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Общее дело
Благотворителей поддерживает государство
Ольга Драган
Общество
Адреса подскажут жители
В области стартует программа благоустройства дворовых территорий. Их перечень будет формироваться с учетом мнения населения
Димитрий Соколов
РВ ТВ
Хирургия бывает щадящей
Победителями лапароскопических игр стали хозяева соревнований – представители Рязанского медуниверситета
Людмила Иванова
Общество
Молодые мастера
С 10 по 20 марта в Рязанской области проходит региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов техникумов и колледжей
Татьяна Банникова
Авторская колонка
Шок и радость
Димитрий Соколов
Из почты РВ
Врачи и пациенты
Шаги к взаимопониманию необходимы с обеих сторон
Общество
Платежи по обязательствам
Рязанские судебные приставы навестили должников по алиментам
Михаил Скрипников
Культура
Любо, братцы!
К казачьей культуре приобщается молодое поколение
Людмила Иванова
Культура
Рязанские мы…
Музейные работники берутся сообща отметить 80-летие создания нашей области
Татьяна Банникова
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы