Вести районов

Областная общественно-политическая газета
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15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
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Главная баскетбольная команда Рязанской области встречается с неудобным для нее соперником В Рязанской области в текущем году на ремонт зданий районных домов культуры потратят более 34 миллионов рублейСварщик РНПК занял 5 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства Ремонт дорог, благоустройство и развитие ТОСов обсуждали во время встречи глава Рязанского региона Николай Любимов и главы сельских поселений районовС улиц Сасова Рязанской области убирают песок и грунтВ Сасове Рязанской области проведут озеленение В Рязанской области увеличат финансирование региональной госпрограммы «Развитие образования на 2014-2025 годы»Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо оперативно привести в порядок территории всех муниципальных образований»В Рязанской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом Меры по обеспечению правопорядка в Рязанской области обсудили в региональном правительствеВ хозяйствах Рязанской области активизируют подготовку к весенне-полевым работам В Рязани водитель, которого заподозрили в пьяной езде, пытался угрожать полицейским В Рязани презентовали пятый выпуск альманаха «Солженицынские тетради» Нижегородский театр «Комедiя» в Рязани представит «Очень простую историю» и «Роман длиною в жизнь» Рязанские аграрии своевременно получат помощь от государстваРязанцам рассказали, чего ждать от ТрампаС начала года в Рязанской области 64 водителя отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения В Рязанской области благотворителей поддерживают региональные власти Глава Рязанского региона Николай Любимов знакомится с музеем-заповедником Сергея Есенина в КонстантиновеРязанские спортсмены поборются за «золото» первенства мира по джиу-джитсу Два жителя Рязани превратили гараж в точку продаж контрафактного алкоголя В Рязани откроется выставка медика, ставшего художником В Рязани пройдет «Первоапрельский» забег Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Константиново должно стать крупным туристическим центром»Глава Рязанского региона Николай Любимов поручил обеспечить полную готовность к весеннему паводку
Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017
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Выпуск № 45 (5332) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

КОРАБЛИНО. В районе открылось новое мельничное производство. Год назад корпуса бывшего Ибердского спиртзавода приобрело ООО «Мукомол». Новейшее турецкое оборудование разместили в центральном корпусе. Мельница занимает пять этажей здания. Под мукомольное производство переоборудовали и другие корпуса бывшего завода. Сейчас предприятие работает в три смены. Производство полностью автоматизировано, поэтому в смене – всего четыре человека. На мельнице перерабатывают пшеницу. Продукцию поставляют в Москву, Тверь, Нижний Новгород, Ярославль, Иваново, Рязань.

САПОЖОК. В районном доме культуры прошел конкурс «Сапожковская краса-2017». В нем участвовали пять представительниц прекрасной половины человечества. Жюри отдало первое место семнадцатилетней Юлиане Стекловской. Приз зрительских симпатий достался Кристине Грачевой.

СТАРОЖИЛОВО. С 1 февраля 2017 года в МФЦ Рязанской области предоставляется возможность получения паспортов граждан РФ и заграничных паспортов старого образца. Новую услугу пока еще приходится пропагандировать. На днях в Старожиловском территориальном отделе «МФЦ Рязанской области» состоялось торжественная церемония вручения российских паспортов юным жителям, достигшим 14-летнего возраста.

САСОВО. Ученицы Сасовской школы № 3 Анна Самарина и Алина Талалаева стали победителями конкурсного отбора на право участия в международной тематической смене для школьников Российской Федерации и стран СНГ «Русский язык – язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий». В конце марта они отправятся во Всероссийский детский центр «Орленок».

Статья опубликована в номере 45 (5332) от 15 марта 2017 года
Большие возможности
Глава региона Николай Любимов оценил производственный и культурный потенциал Рыбновского района
Людмила Иванова
Профессия по душе
Выбирая будущее, надо слушать себя и не бояться ошибок
Татьяна Железнова
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Общество
Социальные вопросы
обсуждались на очередном заседании правительства области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Готовность к паводку
Глава региона Николай Любимов поручил организовать дежурство всех экстренных служб
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Весенняя уборка
Работы по благоустройству в городах и районах области должны быть четко организованы
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Весна торопит
Необходимо активизировать подготовку к севу
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Общее дело
Благотворителей поддерживает государство
Ольга Драган
Общество
Адреса подскажут жители
В области стартует программа благоустройства дворовых территорий. Их перечень будет формироваться с учетом мнения населения
Димитрий Соколов
Общество
Ситуация стабилизировалась
Но профилактика по-прежнему необходима
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Во взаимодействии
О защите инвалидов и межпарламентском сотрудничестве шла речь на заседании Президиума Совета законодателей
РВ ТВ
Хирургия бывает щадящей
Победителями лапароскопических игр стали хозяева соревнований – представители Рязанского медуниверситета
Людмила Иванова
Общество
Молодые мастера
С 10 по 20 марта в Рязанской области проходит региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов техникумов и колледжей
Татьяна Банникова
Авторская колонка
Шок и радость
Димитрий Соколов
Из почты РВ
Врачи и пациенты
Шаги к взаимопониманию необходимы с обеих сторон
Общество
Платежи по обязательствам
Рязанские судебные приставы навестили должников по алиментам
Михаил Скрипников
Культура
Любо, братцы!
К казачьей культуре приобщается молодое поколение
Людмила Иванова
Культура
Рязанские мы…
Музейные работники берутся сообща отметить 80-летие создания нашей области
Татьяна Банникова
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
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