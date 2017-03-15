Вести районов

КОРАБЛИНО. В районе открылось новое мельничное производство. Год назад корпуса бывшего Ибердского спиртзавода приобрело ООО «Мукомол». Новейшее турецкое оборудование разместили в центральном корпусе. Мельница занимает пять этажей здания. Под мукомольное производство переоборудовали и другие корпуса бывшего завода. Сейчас предприятие работает в три смены. Производство полностью автоматизировано, поэтому в смене – всего четыре человека. На мельнице перерабатывают пшеницу. Продукцию поставляют в Москву, Тверь, Нижний Новгород, Ярославль, Иваново, Рязань.

САПОЖОК. В районном доме культуры прошел конкурс «Сапожковская краса-2017». В нем участвовали пять представительниц прекрасной половины человечества. Жюри отдало первое место семнадцатилетней Юлиане Стекловской. Приз зрительских симпатий достался Кристине Грачевой.

СТАРОЖИЛОВО. С 1 февраля 2017 года в МФЦ Рязанской области предоставляется возможность получения паспортов граждан РФ и заграничных паспортов старого образца. Новую услугу пока еще приходится пропагандировать. На днях в Старожиловском территориальном отделе «МФЦ Рязанской области» состоялось торжественная церемония вручения российских паспортов юным жителям, достигшим 14-летнего возраста.

САСОВО. Ученицы Сасовской школы № 3 Анна Самарина и Алина Талалаева стали победителями конкурсного отбора на право участия в международной тематической смене для школьников Российской Федерации и стран СНГ «Русский язык – язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий». В конце марта они отправятся во Всероссийский детский центр «Орленок».