Профессия по душе

Выбирая будущее, надо слушать себя и не бояться ошибок

Весна, а значит, приближается ответственная пора для старшеклассников – выпускные экзамены и принятие решения о своей дальнейшей судьбе. Выбор профессии – один из определяющих моментов в жизни человека. Как из множества профессий найти свою, на что ориентироваться, к кому обратиться за советом?

Об этом мы спросили человека, который занимается тем, что помогает в профессиональном самоопределении другим. Наша собеседница – Дарья ПОПКОВА, педагог дополнительного образования, руководитель центра профориентации молодежи, действующего с октября 2015 года на базе Межшкольного учебного центра г. Рязани.

По стопам родителей?

Р.В. – Дарья, с какими наиболее сложными проблемами сталкивается молодой человек при выборе профессии?

Д.П. – Когда я прихожу к старшеклассникам, первое, что спрашиваю: кто определился с будущей профессией? Обычно руки поднимают человек пять. Дальше интересуюсь, какие трудности испытывают остальные ребята. Самые распространенные ответы: «Я не знаю вообще, кем хочу быть, потому что не знаю своих склонностей» и «Я вроде бы знаю сферу, но не знаю, какие профессии в ней есть». Мы на своих мероприятиях как раз помогаем решить эти проблемы: проводим тестирование, чтобы определить склонности ребенка, и расширяем знания детей о мире профессий. Также встречается, но нечасто проблема, когда на выборе той или иной специальности настаивают родители. Бывает, когда ребенок ориентируется на престижность и доходность профессии. Изредка встречается вариант «за компанию». А вот еще одна, к сожалению, распространенная история – когда выбор вуза и будущей профессии диктуется боязнью не сдать выпускные и вступительные экзамены, не попасть на бюджетное отделение туда, куда действительно хочется.

Р.В. – Кто должен помогать школьникам выбирать профессию? Какую роль должны играть в этом процессе родители?

Д.П. – Сегодня, несмотря и на без того большие нагрузки, которые приходятся на школьных учителей, они активно подключаются к этой теме, проводят «классные часы», внеклассные мероприятия по профориентации. А в некоторых школах есть социальные педагоги и психологи, которые активно вовлечены в эту работу.

Но школа школой, а те люди, которые с нами постоянно с самого рождения, – это родители. В этом вопросе они должны именно помогать ребенку – отвечать на вопросы, давать советы, рассказывать о разных профессиях чуть ли не с детского сада. При этом важно учитывать интересы ребенка и не пытаться склонить его к той сфере, которая ему не интересна, к какой у него нет способностей. Проблема в том, что многие родители сами мало знают о профессиях. Поэтому сейчас мы совместно с управлением образования и молодежной политики администрации г. Рязани проводим родительские собрания на базе средних специальных учебных заведений, чтобы рассказать о наших ссузах родителям. И часто многие из них, первоначально ориентированные на вузы, начинают задумываться над тем, что высшее образование – это еще не гарант хорошей карьеры и моментального трудоустройства, что у среднего специального образования есть свои плюсы. Интересные специальности, хорошее техническое оснащение, налаженная связь выпускник – работодатель – все это очень привлекательно.

Добавлю, что полезно ходить с ребенком на дни открытых дверей в разные вузы и ссузы, и не в год поступления, а начиная уже класса с восьмого.

Р.В. – Хочется отдельно остановиться на профориентационных тестах. Насколько можно доверять их результатам?

Д.П. – На мой взгляд, ни один тест не может быть панацеей, то есть не скажет вам со стопроцентной гарантией, что вы медик, строитель или юрист. Но все равно он даст понять, к какой сфере и каким профессиям нужно присмотреться исходя из ваших личностных особенностей. По крайней мере с помощью теста можно отсеять варианты, которые вам точно не подходят. Я обычно советую детям, чтобы они, пройдя первичный тест, начали внимательно присматриваться к той или иной сфере.

Стабильность или творчество?

Р.В. – Есть несколько взглядов на принцип выбора специальности. Кто-то считает, что надо делать своей профессией то дело, к которому лежит душа, пусть даже оно не сулит больших денег. Другие же полагают, что свои интересы и увлечения можно реализовать на уровне хобби. Какую точку зрения разделяете вы?

Д.П. – Здесь, наверное, у каждого свой индивидуальный подход в зависимости от того, как расставлены приоритеты в жизни. Так, для многих девушек работа сама по себе не так важна, на первом месте – создание семьи, а для других первостепенна именно реализация в профессии. Но в любом случае я убеждена, что нужно выбирать профессию, которая тебе по душе, ведь на работе мы проводим большое количество времени, и если тебе это не будет доставлять никакого удовольствия, то ничего хорошего из этого не получится, а дальше весь негатив будет транслироваться на взаимоотношения с друзьями, родственниками, семьей. Если у человека есть тяга к танцам, к пению, к театру, почему бы не попробовать? Не надо думать, что это нечто неопределенное и бесперспективное. На мой взгляд, лучше попробовать и понять, что это не твое, чем не попробовать и жалеть потом об этом всю жизнь. На встречах с детьми я говорю, что никто из нас не застрахован от ошибок, и в этом нет ничего страшного, как порой кажется на школьной скамье.

Если ты четко понимаешь, чего ты хочешь в жизни, в какой сфере тебе нужно развиваться, то успех рано или поздно придет, за твои труды тебе обязательно воздастся.

Р.В. – Сегодня мир вокруг очень быстро меняется. Вот эксперты говорят, что вскоре гуманитариев в чистом виде вообще не станет – на рынке труда нужны в основном «технари». Какую же профессию выбрать, чтобы оставаться востребованным на протяжении всей жизни?

Д.П. – Важный вопрос. В прошлом году я была в Москве на Форуме стратегических инициатив. Там профориентации был посвящен отдельный блок, и очень интересные вещи прозвучали в лекции от разработчиков проекта «Атлас новых профессий». По словам специалистов, современным детям надо быть готовыми к переменам. Если мы посмотрим на наших родителей, то они за 15-20 лет сменили максимум три места работы, причем все они были сходными. Современная молодежь может сменить три места работы за год, и все они будут кардинально разными. Жизнь сейчас меняется с очень большой скоростью, и важно уметь меняться вместе с ней, постоянно учиться, развиваться, совершенствоваться.

На форуме нам говорили о том, что сейчас очень тяжело чистым технарям и чистым гуманитариям, нужно уметь соединять умения и навыки из разных сфер. Взять того же юриста – возможностей трудоустроиться у него будет больше, если он владеет иностранными языками. Нельзя быть сфокусированным на одном предмете, нужно расширять свои знания в разных отраслях.

Заглянуть в будущее

Р.В. – Вы упомянули «Атлас новых профессий». Что это за проект?

Д.П. – «Атлас…» выложен в Интернете, чтобы с ним могли познакомиться все желающие. В нем перечислены профессии, которые будут востребованы через 5-10 лет. Ни для кого не секрет, что какие-то профессии отмирают, ведь во многих сферах машины заменили человека, а какие-то только зарождаются. Когда мы даем детям открытые уроки, один из блоков обязательно посвящен профессиям будущего. Например, недавно у нас проводился урок по профориентации в сфере культуры. По данным «Атласа…», к 2020 году в этой отрасли появятся такие профессии, как куратор коллективного творчества, арт-оценщик, личный тьютор по эстетическому развитию и другие, о которых мы даже не слышали. Сейчас они звучат непривычно, но, как полагают авторы «Атласа новых профессий», именно такие специалисты будут нужны в мире, в который нынешние школьники и студенты попадут с дипломами о высшем образовании.

Р.В. – Известен ли вам интересный опыт по профориентации в других регионах?

Д.П. – В апреле прошлого года я ездила на всероссийский семинар по профессиональному самоопределению в рамках федерального проекта «За собой». Один из дней семинара был посвящен экскурсии в «Кидзанию». Это детский игровой парк, где дети могут попробовать себя более чем в сотне разных профессий. Вы заходите туда – и попадаете в настоящий город, только в мини-формате, с улицами, транспортом, магазинами, школами, больницами, почтой и другой инфраструктурой. Удивительное место! Конечно, проект коммерческий, «Кидзания» размещается в одном из торговых центров Москвы. В Рязани в последнее время это направление тоже стало развиваться. Появился музей занимательных наук «Экспериментория», где дети в игровом формате знакомятся с разными физическими, биологическими явлениями. Все мы с нетерпением ждем, когда в городе откроется технопарк, где заниматься можно будет бесплатно.

Что касается другого интересного опыта, не могу сказать, что я услышала от коллег на семинаре что-то новое. Скорее, другие регионы с интересом знакомились с нашими наработками. Ведь во многих городах подобных межшкольных учебных центров просто нет, они позакрывались в сложные 90-е, а мы живем и развиваемся.

Р.В. – Дарья, в заключение прошу рассказать, а как определялись с профессией вы и как пришли к тому, чтобы помогать в этом другим?

Д.П. – Я и пришла в эту сферу, потому что сама в свое время долго не могла определиться. Я училась в 6-й языковой школе с углубленным изучением французского языка и до десятого класса была уверена, что буду поступать на иняз. Но потом поняла, что это не совсем то, что мне хотелось бы. Меня привлекал также исторический факультет, профессия учителя истории и английского, но на тот момент отпугнула заработная плата учителей. В итоге я пошла учиться на юриста в Академию права и управления ФСИН России, по стопам своей тети – адвоката. И ни разу об этом не пожалела. Сегодня юриспруденция помогает мне в общественной деятельности в молодежном парламенте при Рязанской областной Думе. Но по профессии после вуза я не работала, поскольку увидела много нюансов. Поняла, например, что люблю подвижную работу, а сидеть с документами – это мне в тягость. К тому же мне всегда нравилось преподавать, объяснять, я любила работать с детьми. В студенческие годы в одной из общественных организаций курировала обучающее направление. А когда появилось предложение о работе в центре профориентации, решила попробовать. Это направление актуальное, интересное, здесь можно проявить фантазию, к тому же получаешь массу позитива от общения с детьми. Исходя из своего опыта, могу сказать: надо не бояться и искать свое!

Р.В. – Спасибо за интересную беседу!