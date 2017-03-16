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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 09:12
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Общество
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Более 27 тысяч жителей Рязанской области получают в пенсионном фонде России выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

Как напомнили в отделении ПФР по региону, компенсационные выплаты по уходу устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам, которые независимо от статуса родственника или факта совместного проживания ухаживают за нетрудоспособными. В их числе - инвалиды I группы (за исключением инвалидов с детства с данной группой инвалидности), престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет или нуждающиеся в постоянном постороннем уходе (по заключению медицинского учреждения). Размер компенсационной выплаты - 1 200 рублей в месяц.

Ежемесячная выплата может быть установлена неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер ежемесячной выплаты, в отличие от выплаты компенсационной, зависит от статуса члена семьи: для родителя (усыновителя), а также опекуна (попечителя) это 5500 рублей, для других граждан – 1200 рублей.

В обоих случаях выплаты назначаются одному ухаживающему в отношении каждого нетрудоспособного лица, за которым осуществляется уход. Важно отметить, что лицо, осуществляющее уход, для приобретения права на выплату не должно являться получателем пенсии или пособия по безработице.

Ежемесячная и компенсационная выплаты имеют более широкое значение, чем просто финансовая помощь или социальное пособие, поскольку периоды ухода засчитываются ухаживающему в страховой стаж, необходимый для приобретения права на пенсию. Кроме того, за периоды ухода начисляются дополнительные пенсионные баллы. Таким образом, ухаживающие становятся более социально защищёнными в части формирования пенсионных прав.

Подробно о том, какие документы требуются при обращении с заявлением о выплате, можно получить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР (30-30-30), а также на Официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Компенсационную выплату по уходу и ежемесячную выплату в размере 1200 рублей получают 24 402 жителя региона, ежемесячную выплату в сумме 5 500 рублей – 3056 рязанцев.

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