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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 09:20
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Культура
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В Рязани вспомнят жизнь и творчество сценариста, педагога и общественного деятеля Татьяны Шестаковой

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, в пятницу, 17 марта, в 15.00 в концертно-выставочном «Зале на Грибоедова» (ул. Грибоедова, 26/6) пройдёт вечер памяти сценариста, публициста, педагога и общественного деятеля, члена Союза журналистов РФ, Союза театральных деятелей РФ, Правления Рязанского отделения СТД РФ, Российского Авторского общества, Общественного Совета при министерстве культуры и туризма области Татьяны Шестаковой.

Гостями и участниками вечера станут члены творческих союзов и объединений региона, студенты и преподаватели вузов, представители общественности.

Коллеги, ученики и друзья Татьяны Даниловны поделятся воспоминаниями об ней. Поозвучат авторские стихотворения и музыкальные посвящения Татьяне Шестаковой, пройдёт демонстрация фото- и видеофильмов, в том числе с фрагментами фильмов по сценариям Шестаковой, состоится презентация методического сборника сценариев Татьяны Даниловны.

Вечер памяти будет вести член Союза писателей России, заместитель директора центра культуры и туризма Рязанской области Нурислан Ибрагимов.

Принять участие в вечере памяти может любой желающий.

Татьяна Шестакова - автор сценариев анимационных кукольных фильмов: «Гостинец от крёстной», «Капитанская дочка», «Крошечка-Хаврошечка».

Автор инсценировок: повести А.С. Пушкина «Пиковая дама», повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон», повести С.А. Есенина «Яр», сценария (поэтической фантазии) «Где жила и пела Шахразада».

Автор сценариев новогодних представлений (Рязанский театр драмы),автор либретто «Седьмое небо» по мотивам советских оперетт (Рязанский музыкальный театр), автор инсценировки спектакля «Яр» (Театр для детей и молодёжи).

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