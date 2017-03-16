Новости НХЛ в Рязанской области: «Кубок Надежд» - у ХК «Дядьково»

Счет вчерашнего поединка между ХК «Дядьково» и ХК «Сасово» - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

О том, как складывалась игра, рассказывает пресс-секретарь НХЛ в Рязанской области Константин Куколев:

- В начале матча поострее действовали сасовцы. Бросок Клочкова с близкой дистанции парировал Кузяков. Бросок Степнова от синей линии.

На 6-й минуте удалён Меркушкин за задержку соперника клюшкой. Стреляет от синей линии Лопаткин. За подножку наказан Лазуткин. Только закончился штраф, как подножку ставит Сергей Чирков. В равных составах на 17-й минуте хороший бросок делает Замешаев. На последних секундах упустили на пятачке Клочкова, но проворнее оказался Кузяков и ликвидировал момент. 0:0 после первого игрового отрезка.

Второй период. Первый опасный момент на 25-й минуте - бросает Агейков. Шайба прижата. После вбрасывания Агейков коварно пускает по льду каучуковый диск и Кузяков допускает ошибку - счёт открыт! Бросает Кузин и вновь блином отбивает шайбу Кузяков. И ещё один бросок Агейкова, но прижата шайба Кузяковым. Идёт игра в зоне дядьковцев. Отнимают шайбу у Тинякова, от бортика наудачу запускает шайбу в стороону ворот Замешаев, и она юркнула в ближний угол - 0:2. От синей заряжает Кузин.

Входят в зону дядьковцы, атака захлебнулась, но выбросить из зоны сасовцы снаряд не смогли. На перехвате Деревягин, и он почти от синей линии кистевым броском заставляет капитулировать Руднева - 1:2. Тренер дядьковцев Александр Серёжин делает перестановки в звеньях, пытается встряхнуть игроков. Валерий Тулинов переведён в нападение. После второй двадцатиминутки дядьковцы проигрывают.

Третий период. Несильный бросок Мантрова с неудобной руки. После вбрасывания закрутили комбинации в зоне хоккеисты Дядькова. Чуть не упустили шайбу из зоны, но сасовцы уже рванулись выходить из обороны в атаку, а прошёл пас на Чиркова. Вратарь распластался на льду, и Чирков верхом отправил снаряд в цель - 2:2. Вскоре сасовцы забрасывают ответную шайбу: меткий бросок наносит Лопаткин - 2:3.

После выстрела Кузина шайба попадает в ближнюю стойку ворот. Хороший выход Лопаткина справа, но Кузяков перекрывает низ ворот и парирует шайбу. Бросок Деревягина от синей линии, намертво берёт шайбу Руднев.

Проходит по правому флангу Деревягин и кистевым броском отправляет шайбу в невод - 3:3. По краю вылезает на пятачок Тиняков и низом пытает счастье. Ошибка Сусляева, и выходит один на один Кириллов, но шайба на ребре, и не смог её укротить форвард.

Ошибка защитника, и выход «два в один». Бычков отдаёт передачу налево Мантрову, и тот поражает пустой угол. Вот так сработала хоккейная примета: «Не забиваешь ты, забивают тебе». Проявили волю к победе хоккеисты «Дядьково» и смогли поистине в кубковом матче одержать победу.