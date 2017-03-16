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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 09:41
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Культура
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Людмила Анисарова расскажет рязанским школьникам о «Цусиме» А.С. Новикова-Прибоя

Сегодня в 13.30 областная детская библиотека проведет для десятиклассников из гимназии № 2 литературный час, посвященный А. С. Новикову-Прибою. В этот день ребята встретятся с рязанской писательницей Людмилой Анисаровой, которая расскажет о жизни прозаика и о его романе-эпопее «Цусима».

Людмила Анисарова - автор книги о Новикове-Прибое, вышедшей в 2012 году в серии «ЖЗЛ». Старшеклассники смогут приобщиться к наследию Новикова-Прибоя, одновременно знакомясь с панорамой событий, происходивших в России начала и первой трети XX века, в том числе – с событиями русско-японской войны.

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