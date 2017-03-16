Действия по пресечению массовых беспорядков отработали сотрудники полиции в ходе учений в Рязани

Сайт УМВД России по области сообщает, что в Рязани у спортивного комплекса «Олимпиец» прошла специальная тренировка, на которой полицейские совместно с отрядом отдела Росгвардии по Рязанской области отработали действия при пресечении массовых беспорядков.

По замыслу учений массовые беспорядки возникли из-за стычки болельщиков, пришедших на футбольный матч. У спорткомплекса оперативно был собран мобильный отряд рязанской полиции, на место прибыла 5-я рота отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по области. Ее сотрудники прошли специальную подготовку и были экипированы специальным защитным снаряжением. Всего было задействовано более 350 полицейских.

В роли «хулиганов», которые пытались вырваться с площадки перед стадионом в город и устроить массовые беспорядки, выступили молодые сотрудники полиции. Полицейские мобильного отряда и 5-ой роты отдельного батальона ППСП применили «шумовую атаку», блокировали толпу, вычленили зачинщиков и прекратили хулиганские действия.

Руководство УМВД России по Рязанской области положительно оценило слаженность действий полицейских по пресечению массовых беспорядков.

Фото с сайта УМВД России по области.