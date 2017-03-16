Областная общественно-политическая газета
08:56 МСК
Четверг
16 марта 2017 года
Выпуск № 46 (5333)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Все больше рязанцев пользуются электронной регистратурой для записи на прием к врачу Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию Новый законопроект об Общественной палате Рязанской области обсудили с общественностью Минтранс Рязанской области внес в план ремонта участки, отмеченные на карте «убитых» дорог ОНФ Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем
Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 09:59
Просмотров: 201
Общество
Версия для печати

Действия по пресечению массовых беспорядков отработали сотрудники полиции в ходе учений в Рязани

Действия по пресечению массовых беспорядков отработали сотрудники полиции в ходе учений в Рязани

Сайт УМВД России по области сообщает, что в Рязани у спортивного комплекса «Олимпиец» прошла специальная тренировка, на которой полицейские совместно с отрядом отдела Росгвардии по Рязанской области отработали действия при пресечении массовых беспорядков.

По замыслу учений массовые беспорядки возникли из-за стычки болельщиков, пришедших на футбольный матч. У спорткомплекса оперативно был собран мобильный отряд рязанской полиции, на место прибыла 5-я рота отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по области. Ее сотрудники прошли специальную подготовку и были экипированы специальным защитным снаряжением. Всего было задействовано более 350 полицейских.

В роли «хулиганов», которые пытались вырваться с площадки перед стадионом в город и устроить массовые беспорядки, выступили молодые сотрудники полиции. Полицейские мобильного отряда и 5-ой роты отдельного батальона ППСП применили «шумовую атаку», блокировали толпу, вычленили зачинщиков и прекратили хулиганские действия.

Руководство УМВД России по Рязанской области положительно оценило слаженность действий полицейских по пресечению массовых беспорядков.

Фото с сайта УМВД России по области.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
20:03
Рязанские студенты смогут выступить в Кремле
19:58
В Рязани впервые пройдет региональный форум добровольцев
19:03
Рязанские антимонопольщики проконсультировали муниципальные предприятия
18:50
До 20 марта в Рязанской области ликвидируют аварийные участки дорог
18:23
Олег Лопатухин открыл рязанцам «Окно в мир»
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы