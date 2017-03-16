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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 10:14
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Общество
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Два жителя Рязанской области с топором напали на случайного знакомого и ограбили его

Сайт УМВД России по области сообщает, что в полицию обратился 52-летний житель региона, который рассказал, что накануне утром он приехал в Рязань. В одном из домов садового товарищества на окраине областного центра двое случайных знакомых избили его обухом топора и отобрали сотовый телефон и банковскую карту.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции. По пути пострадавший описал полицейским внешность нападавших. На подъезде к садовому товариществу полицейские разделились и постарались перекрыть пути, по которым могли попытаться скрыться злоумышленники. На одном из направлений они заметили на железнодорожной насыпи силуэты мужчины и женщины. Мужчина подходил под описание нападавшего, переданное пострадавшим. Прохожих попытались остановить, но они бросились наутек. Вскоре беглецов задержали. Оказалось, что мужчина причастен к разбойному нападению. После этого задержали и второго подозреваемого.

Полицейские выяснили, что житель Рязанской области, на которого было совершено нападение, приехал в Рязань, чтобы купить автомобиль. Заглянув к знакомым в садоводческое товарищество, он оказался втянутым в конфликт. Один из хозяев приревновал его к находящейся рядом девушке. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в которой хозяева ударили гостя топором по голове и рукам. Повалив мужчину, они отобрали у него кошелек с деньгами, банковскую карту и сотовый телефон. Вытребовав пин-код карты, злоумышленники скрылись, а пострадавший бросился в ближайший магазин, чтобы оттуда позвонить в полицию. Полицейским удалось задержать подозреваемых практически сразу. 38-летний житель Рязанской области и его 36-летний приятель не смогли снять деньги с карты – пин-код оказался неверным. Возвращаясь, злоумышленники попали в поле зрения полиции и после недолгой погони были задержаны. 250 тысяч рублей на банковской карте пострадавшего остались нетронутыми.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет. Подозреваемых взяли под стражу.

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