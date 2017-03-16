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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 10:17
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Общество
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В Рязани разыскивают очевидцев ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля 2015 года в 20.05 в Рязани напротив дома №21 по улице Бирюзова. 28-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем «Снеvrоlеt-Avео», сбила переходившего проезжую часть 39-летнего рязанца.

В результате ДТП мужчина получил травмы и обращался в больницу.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: (4912) 29-95-88 или по адресу: г.Рязань, ул.Мервинская, д.10, каб. 208.

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