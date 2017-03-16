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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 10:25
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Общество
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В Рязанской области проходит региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Как сообщает сайт регионального министерства труда и занятости населения, с 13 марта по 17 апреля в области проводится региональный этап VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Принять участие в региональном этапе чемпионата могут мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше - выпускники курсов компьютерной грамотности 2016-2017 учебного года, имеющие действующую электронную почту и зарегистрированные на Портале Госуслуги.рф.

Региональный этап Чемпионата представляет собой личные соревнования, предусматривающие выполнение заданий в 4-х турах по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».

Заочный этап конкурса (1 тур) стартовал 13 марта и продлится до 31 марта включительно. В этот период желающим принять участие в конкурсе необходимо направить на электронную почту министерства социальной защиты населения Рязанской области chirkova@ryazanszn.ru домашнее задание – презентацию на тему: «Экологическое путешествие по родному краю».

Очный этап конкурса состоится 17 апреля и будет состоять из трех туров, в которых участникам необходимо будет выполнить задания, связанные с работой в программе MS Office Word, поисковой системе «Яндекс», на Портале государственных услуг, с электронной почтой.

Победители определятся по суммарному количеству баллов за выполнение заданий в 4-х турах по каждой категории и примут участие в федеральном этапе чемпионата, который пройдет 25-27 мая в Санкт - Петербурге.

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