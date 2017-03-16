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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 10:47
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Происшествия
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В Рязанской области в столкновении иномарки с грузовиком погиб человек

ДТП произошло сегодня в 00.05 в Ряжске, сообщает сайт УМВД России по области. 19-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», попытался обогнать идущий впереди автомобиль. Во время совершения маневра он увидел, что впереди грузовая «Газель» поворачивает на территорию АЗС. Произошло столкновение.

В ДТП смертельные травмы получил 41-летний пассажир автомобиля «Дэу Нексия», который находился на переднем пассажирском сидении. Водитель и 18-летний пассажир иномарки госпитализированы. Водитель грузовика получил травмы, но от госпитализации отказался.

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