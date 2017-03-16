В Сасове Рязанской области ведется борьба с несанкционированной торговлей

На территории Сасова находятся два рынка и одна ярмарка выходного дня. На рынках и ярмарках всегда имеются свободные торговые места, выделяемые сельхозтоваропроизводителям для возможности реализации выращенной на их участках продукции.

Однако, несмотря на это, все равно создаются стихийные рынки – на подъездах к рынкам, на ул. Ленина, недалеко от индустриального колледжа, на привокзальной площади города. В результате в антисанитарных условиях (на тротуарах, в местах, мешающих проходу граждан, на общественных остановках) продаются товары неизвестного качества и происхождения.

Меры по ликвидации стихийных рынков принимаются постоянно. Рабочие группы из числа сотрудников администрации, сотрудников полиции, центров гигиены и эпидемиологии, налоговых органов выходят в рейды несколько раз в неделю. Нарушителей штрафуют, выносят предупреждения. Однако торговля в неустановленных местах продолжается.

«Одной из главных задач борьбы со стихийной торговлей является выработка общественного мнения о ее недопустимости, прежде всего, исходя из причинения вреда здоровью потенциальных ее покупателей», – отметила во время рабочего совещания глава администрации Евгения Рубцова и дала указание продолжить работу по ликвидации несанкционированной торговли на территории города Сасова. Контроль, за выполнением данного поручения возложен на заместителя главы администрации Нелли Гайдову.