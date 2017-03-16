Областная общественно-политическая газета
08:56 МСК
Четверг
16 марта 2017 года
Выпуск № 46 (5333)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Все больше рязанцев пользуются электронной регистратурой для записи на прием к врачу Минтранс Рязанской области внес в план ремонта участки, отмеченные на карте «убитых» дорог ОНФ Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем Новый законопроект об Общественной палате Рязанской области обсудили с общественностью Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию
Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 11:43
Просмотров: 133
Общество
Версия для печати

В Сасове Рязанской области ведется борьба с несанкционированной торговлей

На территории Сасова находятся два рынка и одна ярмарка выходного дня. На рынках и ярмарках всегда имеются свободные торговые места, выделяемые сельхозтоваропроизводителям для возможности реализации выращенной на их участках продукции.

Однако, несмотря на это, все равно создаются стихийные рынки – на подъездах к рынкам, на ул. Ленина, недалеко от индустриального колледжа, на привокзальной площади города. В результате в антисанитарных условиях (на тротуарах, в местах, мешающих проходу граждан, на общественных остановках) продаются товары неизвестного качества и происхождения.

Меры по ликвидации стихийных рынков принимаются постоянно. Рабочие группы из числа сотрудников администрации, сотрудников полиции, центров гигиены и эпидемиологии, налоговых органов выходят в рейды несколько раз в неделю. Нарушителей штрафуют, выносят предупреждения. Однако торговля в неустановленных местах продолжается.

«Одной из главных задач борьбы со стихийной торговлей является выработка общественного мнения о ее недопустимости, прежде всего, исходя из причинения вреда здоровью потенциальных ее покупателей», – отметила во время рабочего совещания глава администрации Евгения Рубцова и дала указание продолжить работу по ликвидации несанкционированной торговли на территории города Сасова. Контроль, за выполнением данного поручения возложен на заместителя главы администрации Нелли Гайдову.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
20:03
Рязанские студенты смогут выступить в Кремле
19:58
В Рязани впервые пройдет региональный форум добровольцев
19:03
Рязанские антимонопольщики проконсультировали муниципальные предприятия
18:50
До 20 марта в Рязанской области ликвидируют аварийные участки дорог
18:23
Олег Лопатухин открыл рязанцам «Окно в мир»
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы