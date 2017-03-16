В этом году 68 тысячам жителей Рязанской области напомнили правила пожарной безопасности

В регионе продолжается операция по профилактике бытовых пожаров«Жилище». Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в рамках профилактической операции в Рыбновском районе сотрудники районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы в общежитии Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева рассказали студентам о пожарной безопасности в быту и предостерегли от неосторожного обращения с огнем.

Инспекторы проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения в здании общежития, а также осмотрели эвакуационные выходы. С персоналом общежития провели инструктаж на противопожарную тематику, показали как пользоваться огнетушителем, раздали памятки.

Также в рамках операции «Жилище» продолжаются подворовые обходы.