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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 11:54
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Общество
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В этом году 68 тысячам жителей Рязанской области напомнили правила пожарной безопасности

В регионе продолжается операция по профилактике бытовых пожаров«Жилище». Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в рамках профилактической операции в Рыбновском районе сотрудники районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы в общежитии Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева рассказали студентам о пожарной безопасности в быту и предостерегли от неосторожного обращения с огнем.

Инспекторы проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения в здании общежития, а также осмотрели эвакуационные выходы. С персоналом общежития провели инструктаж на противопожарную тематику, показали как пользоваться огнетушителем, раздали памятки.

Также в рамках операции «Жилище» продолжаются подворовые обходы.

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