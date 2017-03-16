В Рязанской области пьяный водитель решил покататься на чужой машине

Нарушителя задержали сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, инспекторы ДПС ГИБДД получили информацию, что по улицам города Скопина едет подозрительный автомобиль. «Нива» двигалась то слишком быстро, то снижала скорость почти до «нулевой».

Полицейские предположили, что за рулем нетрезвый водитель. Сотрудники ГИБДД рассчитали место, где может проехать автомобиль, и остановили его. Выяснилось, что за рулем «Нивы» находился 24-летний житель Скопина. Накануне парень выпил спиртного и ночью решил прокатиться на машине, оставленной на его работе для ремонта. На улице города опасное поведение привлекло внимание очевидцев, и они обратились в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.