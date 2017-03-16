Рязанским школьникам и их родителям: основной государственный экзамен пройдет по утвержденному расписанию

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2017 г. №2 опубликован в сегодняшнем номере «Рязанских ведомостей»

В документе, в частности, говорится:

«1. Утвердить следующее расписание проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 2017 году:

1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9 и 10 Порядка проведения ГИА:

26 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

27 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

30 мая (вторник) – русский язык;

1 июня (четверг) – история, биология, физика, литература;

3 июня (суббота) – физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

6 июня (вторник) – математика;

8 июня (четверг) – обществознание, география, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

1.2. Для лиц, указанных в пункте 26 Порядка проведения ГИА:

20 апреля (четверг) – математика;

22 апреля (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

24 апреля (понедельник) – литература, история, биология, физика;

26 апреля (среда) – русский язык;

28 апреля (пятница) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, география;

1.3. Для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения ГИА:

2 мая (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

3 мая (среда) – русский язык;

4 мая (четверг) – литература, история, биология, физика;

5 мая (пятница) – математика;

6 мая (суббота) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, география;

19 июня (понедельник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, история, биология;

20 июня (вторник) – русский язык;

21 июня (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

22 июня (четверг) – математика;

23 июня (пятница) – обществознание, география, физика, химия;

28 июня (среда) – по всем учебным предметам;

29 июня (четверг) – по всем учебным предметам;

18 сентября (понедельник) – русский язык;

19 сентября (вторник) – география, история, биология, физика;

20 сентября (среда) – математика;

21 сентября (четверг) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература;

22 сентября (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

1.4. Для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведения ГИА:

5 сентября (вторник) – русский язык;

8 сентября (пятница) – математика;

11 сентября (понедельник) – литература, история, биология, физика;

13 сентября (среда) – обществознание, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;

15 сентября (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).

2. Установить, что:

2.1. В случае совпадения сроков проведения ОГЭ по отдельным учебным предметам лица, указанные в пунктах 1.1, 1.2 и 1.4 настоящего приказа, допускаются к сдаче ОГЭ по соответствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего приказа;

2.2. ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени;

2.3. Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, биологии – 3 часа (180 минут); по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 2 часа 30 минут (150 минут); по химии (с выполнением лабораторной работы) – 2 часа 20 минут (140 минут); по географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение») – 2 часа (120 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут;

2.4. При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и воспитания: по русскому языку – орфографические словари; по математике – линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования; по физике – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; по химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; по биологии – линейка и непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 классов; по литературе – полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики; по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – компьютерная техника; по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (CD), компьютерная техника, гарнитуры со встроенными микрофонами.

Министр О.Ю. Васильева»