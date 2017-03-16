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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 12:48
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Туризм
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Шацкими преснушками из Рязанской области угощали потенциальных столичных туристов

Сотрудники Шацкого историко-культурного центра приняли участие в 12 Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2017», которая проходила в Московском выставочном зале «КРОКУС-ЭКСПО». Они рекламировали туристический потенциал Шацкого района. Любителям туризма предложили новые программы, каталоги: «Регион 62. Шацкий край: туризм и отдых», «Шацкая визитница», «Зарисовки путешественника по шацкому краю». Посетителей угощали шацкими преснушками - выпечкой ООО «Казачий хлеб».

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