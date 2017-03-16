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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 12:54
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Власть
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Управление благоустройства Рязани возглавил Владимир Луканцов

Автор фото: Татьяна Железнова | Управление благоустройства Рязани возглавил Владимир Луканцов
Фото: Татьяна Железнова.

В качестве начальника управления благоустройства Рязани Владимир Луканцов, ранее возглавлявший управление федеральной антимонопольной службы по Рязанской области, принял участие в посвященной началу месячника по благоустройству и санитарной очистке города пресс-конференции, прошедшей сегодня.

Сам Владимир Луканцов отметил, что в новой должности находится второй день и полагает, что имеющийся опыт позволит ему быстро войти в курс дела. Тем более, что ранняя весна совсем не оставила времени «на раскачку», и Рязань вплотную приступила к благоустроительным работам.

– В первом приближении для меня вырисовывается следующая картина: то, что у нас так рано сошел снежный покров, дает нам определенные возможности, в частности, по приведению в нормативное состояние дорожной сети, проведению работ по озеленению, благоустройству, – отметил Владимир Луканцов.

Подробно о планах администрации Рязани на весну рассказала заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова.

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