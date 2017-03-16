Управление благоустройства Рязани возглавил Владимир Луканцов

В качестве начальника управления благоустройства Рязани Владимир Луканцов, ранее возглавлявший управление федеральной антимонопольной службы по Рязанской области, принял участие в посвященной началу месячника по благоустройству и санитарной очистке города пресс-конференции, прошедшей сегодня.

Сам Владимир Луканцов отметил, что в новой должности находится второй день и полагает, что имеющийся опыт позволит ему быстро войти в курс дела. Тем более, что ранняя весна совсем не оставила времени «на раскачку», и Рязань вплотную приступила к благоустроительным работам.

– В первом приближении для меня вырисовывается следующая картина: то, что у нас так рано сошел снежный покров, дает нам определенные возможности, в частности, по приведению в нормативное состояние дорожной сети, проведению работ по озеленению, благоустройству, – отметил Владимир Луканцов.

Подробно о планах администрации Рязани на весну рассказала заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова.