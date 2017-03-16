В Рязани стартовал месячник по благоустройству города

Об этом сообщила журналистам заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова.

Распоряжением главы администрации города весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территории стартовал сегодня, 15 марта. О дате окончания месячника будет объявлено позже, исходя из погодных условий, однако все основные работы планируется завершить к 1 мая.

В городе создано четыре штаба на базе префектур, куда жителем можно обращаться по всем вопросам, касающимся месячника, в том числе по организации субботников.

Общегородские субботники намечены на 25 марта, 8 и 22 апреля.

Уборка будет проводиться Дирекцией благоустройства города, хозяйствующими субъектами, жителями. Уже сегодня на уборку вышли общественные организации – их силами убирается Кремлевский сквер на площади Соборной. До конца недели будут приведены в порядок центральные улицы города. Как только позволит погода, работы по благоустройству развернутся в парках, скверах, зеленых зонах Рязани. Кладбища, ритуальные объекты будут убраны раньше, к 7 апреля.

Также в рамках месячника будут вывозиться несанкционированные свалки, ремонтироваться выбоины на дорогах (в перечне – 125 участков), запланировано посадить свыше 5 тысяч кустарников, около 400 деревьев, 420 тысяч цветов.