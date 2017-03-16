В Рязани будут убирать тротуары машинами нового типа

Как рассказала заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова на пресс-конференции, посвященной месячнику по благоустройству, этой весной МБУ «Дирекция благоустройства города» получит 30 млн. рублей дополнительно из городского бюджета на покупку специализированной техники. Упор будет сделан на современную технику для уборки тротуаров.

– Будут приобретаться новые тротуароуборочные машины с вакуумным механизмом. Эти машины позволяют убирать тротуары как в летний, так и в зимний период посредством оборудования навесными механизмами, – отметила Ольга Свинцова.

Также будут приобретены подметально-уборочные машины, поливомоечная техника, покрасочная машина для покраски бордюрного камня. Всего же в этом году будет закуплено одиннадцать единиц техники, в том числе бульдозер для складирования снега, автовышка для обслуживания наружного освещения, новая для Рязани машина для уборки снега с роторным механизмом, которая будет применяться на отдельных дорогах.