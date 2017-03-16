Шесть железнодорожных переездов отремонтируют в Рязанской области в 2017 году

До конца 2017 года сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги отремонтируют 121 железнодорожный переезд, находящийся на балансе столичной магистрали. Объем инвестиций составит более 35 млн. рублей, сообщает пресс-служба МЖД.

В программу текущего ремонта вошли шесть переездов, расположенных в Рязанской области, а также переезды в Москве и Подмосковье, в Тульской, Курской, Брянской, Смоленской, Орловской и Калужской областях.

Работы направлены на повышение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.