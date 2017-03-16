Рязанские активисты ОНФ помогли детям выходца из Грузии получить разрешение на сдачу выпускных экзаменов

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Рязанской области обратилась семья Бикошвили – выходцев из Грузии. В течение долгого времени семья проживает в России, в настоящее время живет в поселке Лашма Касимовского района Рязанской области. Российское гражданство удалось получить только главе семьи – Михаилу Александровичу Бикошвили. Дети – Александр и Георгий – заканчивают в 2017 г. 9-й и 11-й классы. Однако в сдаче выпускных экзаменов в местной школе им было отказано по причине отсутствия документов, удостоверяющих личность. После обращения в ОНФ семье удалось решить эту проблему, сообщается в пресс-релизе организации.

Как рассказал активистам ОНФ Михаил Бикошвили, получить российское гражданство и российский паспорт ему самому удалось совсем недавно, после десяти лет хождения по инстанциям. В советские годы он рос и учился на Украине, после развала СССР жил на Севере, где работал строителем. В Касимове Михаил Бикошвили оказался после развала организации, в которой работал на Севере.

Проблема возникла как с получением гражданства двух сыновей Бикошвили, рожденных в Грузии, так и с получением ими паспорта. По причине отсутствия удостоверяющих личность документов Александр и Георгий Бикошвили не могли быть допущены в 2017 г. к сдаче ГИА и ЕГЭ.

Как отметила член регионального штаба ОНФ в Рязанской области, народный учитель Российской Федерации Екатерина Филиппова, сдавать выпускные экзамены в соответствии с положениями Конституции и нормами российского права могут как иностранные граждане, так и лица без гражданства. Проблема же семьи Бикошвили заключалась в том, что им до сих пор не удалось получить удостоверения личности детей, хотя ими предпринимались усилия в этом направлении.

Активисты Народного фронта написали обращение министру образования Рязанской области, в результате разрешение на сдачу экзаменов братьям Бикошвили было получено.

В УФМС России по Рязанской области Михаилу Бикошвили подробно разъяснили порядок получения российского гражданства его детям.

«Мы очень надеемся, что представители органов власти, от которых зависит дальнейшая судьба подростков, отнесутся с пониманием к трудной ситуации, в которой оказалась семья Бикошвили», – сказала Филиппова.