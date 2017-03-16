Благодаря работе судебных приставов в бюджет Рязанской области было перечислено 197 млн. рублей

В Доме общественных организаций состоялось заседание коллегии УФССП России по Рязанской области, на котором подвели итоги работы за 2016 год и обсудили меры по активизации всех аспектов деятельности в первом полугодии 2017 года.

Руководитель ведомства Ольга Божимова в своем докладе отметила, что в прошедшем году акцент в работе управления был сделан на исполнение социально значимых категорий исполнительных производств. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было предоставлено 45 квартир, взыскано более 96 млн. рублей задолженности по алиментам, 944 гражданам перечислены суммы задолженности по заработной плате, более 48 млн. рублей взыскано за счет применения полномочий по ограничению выезда должников за пределы страны.

В работе заседания коллегии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов. Он отметил, что региональное управление ФССП работает на высоком уровне. Это подтверждают показатели, достигнутые в прошлом году. Судебными приставами-исполнителями взыскано более 2 млрд. рублей, из которых 828 млн. перечислено в консолидированный бюджет РФ и более 197 млн. рублей – в бюджет Рязанской области.