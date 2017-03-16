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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 14:53
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Общество
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В Рязани с поличным задержали наркосбытчика

Сайт УМВД России по области сообщает, что в Рязани неизвестный попытался организовать сеть по сбыту наркотиков. Для торговли использовался подпольный интернет-магазин. Организатора сети оперативники задержали с поличным благодаря помощи граждан, которые в рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» обратились в полицию. 22-летнего жителя областного центра «встретили» стражи правопорядка как раз тогда, когда он в потайном месте у жилого здания в Московском районе города спрятал самодельный контейнер. При личном досмотре в одежде и автомобиле задержанного сотрудники полиции обнаружили аналогичные контейнеры с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что в каждом из контейнеров содержалось более 7 граммов синтетического наркотического средства. Всего было изъято более 30 граммов сильнодействующих наркотиков.

Полицейские выяснили, что задержанный злоумышленник пытался организовать в Рязани сеть распространения наркотиков от крупного подпольного интернет-магазина. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20-ти лет.

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