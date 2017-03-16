Жители Рязанской области помогают полицейским выявлять наркопреступления

Ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявили и раскрыли сотрудники полиции благодаря помощи граждан, обратившихся в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью» в полицию. Как сообщает сайт УМВД России по области, оперативники пресекли незаконное хранение наркотиков в Железнодорожном и Октябрьском районах города Рязани и в городе Новомичуринске Пронского района.

При помощи участковых уполномоченных полиции в Октябрьском районе Рязани задержали 24-летнего рязанца, который в машине хранил более 2 граммов «синтетики».

В Железнодорожном районе благодаря содействию граждан полицейские задержали 19-летнюю рязанку, у которой при себе нашли около полутора граммов синтетических наркотиков.

В квартире 36-летнего жителя города Новомичуринска полицейские обнаружили 8,5 грамма марихуаны.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.