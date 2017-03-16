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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 15:00
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Общество
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Тактильная экскурсия для незрячих прошла в Рязани

Автор фото: Анна Добролежа | Тактильная экскурсия для незрячих прошла в Рязани
Фото: Анна Добролежа.

В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых состоялась тактильная экскурсия «Касаясь страниц истории». Кандидат исторических наук, заместитель директора по научно-методической работе Государственного архива Рязанской области Дмитрий Юрьевич Филиппов рассказал читателям библиотеки об истории бумаги. Участники могли прикоснуться к экспонатам, понять на ощупь, что такое пергамент, перо для письма, сургучная печать, сравнить какими были чернильницы XVII и XX веков.

Особый интерес у незрячих вызвала книга 1781 года, в которую записывали права дворян на землю. Ее изучали не только на ощупь, но и на слух. Постучав по твердой обложке, обтянутой кожей, участники экскурсии по характерному звуку догадались, что она сделана из дерева. Книга закрывалась металлическими застежками, а ее пергаментные листы были особо интересны для изучения. Изготовленные из кожи страницы имели разную фактуру, отличались между собой по гладкости, толщине и плотности.

Дмитрий Филиппов признался, что ему было интересно проводить экскурсию в библиотеке для слепых, так как его слушатели оказались очень эрудированными людьми, которые быстро схватывают информацию и с которыми можно вести диалог. Порой они знали ответы даже на узкоспециализированные вопросы, касающиеся изготовления чернил или пергамента. Участники экскурсии тоже остались довольны, ведь у них появилась возможность прикоснуться к экспонатам, узнать их объем, вес, ведь такая возможность им выпадает далеко не всегда.

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