В Рязанской области востребовано надомное обслуживание

Об этом сообщил министр социальной защиты населения региона Денис Боков на расширенной итоговой коллегии министерства социальной защиты населения Рязанской области. Она состоялась сегодня, 15 марта, в библиотеке имени М. Горького в Рязани.

Денис Боков подчеркнул, что в регионе есть социальные стационарные учреждения, в них предусмотрено более двух тысяч мест для пенсионеров. Однако пожилые люди выбирают услуги социальных работников на дому. Многие охотно пользуются дополнительными платными услугами.

По словам Дениса Бокова, представителям сферы социального обслуживания важно качественно и своевременно оказать услуги пожилым людям. Одним из важных факторов в этом является сердечное и доброе отношение к ним.