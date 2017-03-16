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15.03.2017, 15:44
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Общество
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В Рязанской области семьи с детьми получают поддержку от государства

Об этом было сказано на расширенной итоговой коллегии министерства социальной защиты населения Рязанской области. Она состоялась сегодня, 15 марта, в областной библиотеке имени М. Горького.

На коллегию были приглашены заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, член Совета Федерации от Рязанской областной Думы Лариса Тюрина, Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина.

Министр социальной защиты населения региона Денис Боков отчитался по итогам работы ведомства за прошлый год. В частности, он отметил, что в Рязанской области 36 тысяч человек находятся на социальном обслуживании. При этом особое внимание уделяется семьям с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, и пожилым людям.

«В прошлом году во время летней оздоровительной кампании больше детей смогли побывать в лагерях по линии министерства социальной защиты, – отметил Денис Боков. – В основном это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации». По словам министра, в оздоровительном центре «Колос» открыт новый корпус для детей с ограниченными возможностями здоровья, где создана безбарьерная среда.

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