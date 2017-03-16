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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 15:45
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Общество
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В Рязанской области продолжает расти рождаемость

Регион вошел в тройку субъектов ЦФО, где в 2016 году сохранена тенденция повышения рождаемости. Об этом на расширенной коллегии регионального минздрава сообщил руководитель ведомства Андрей Прилуцкий.

Заседание коллегии прошло в областной клинической больнице. Участие в нем приняли член Совета Федерации от Рязанской области Лариса Тюрина и заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина.

Выступая с основным докладом, Андрей Прилуцкий подчеркнул, что в регионе активно ведется работа по повышению рождаемости. В прошлом году в области родился 12801 ребенок, что на 168 больше, чем в 2015 году.

Ежегодно растут объемы оказания медпомощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий, а именно ЭКО. В 2016 году ЭКО за счет средств ОМС было сделано 525 пациенткам. Это почти на треть больше, чем в 2015 году. Число родов после ЭКО в прошлом году выросло на 64 процента по сравнению с 2015 годом.

Повышение рождаемости в области специалисты также связывают с эффективной профилактикой абортов. В женских консультациях региона работают 15 консультационных кабинетов для женщин, оказавшихся в ситуации выбора – делать аборт или оставлять ребенка. В результате работы кабинетов доабортного консультирования доля женщин, передумавших прерывать беременность, выросла, а число абортов снизилось.

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