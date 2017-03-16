Все больше рязанцев пользуются электронной регистратурой для записи на прием к врачу

Продолжается работа по информатизации сети лечебных учреждений области. Об этом на расширенной коллегии регионального минздрава сообщил руководитель ведомства Андрей Прилуцкий. По его словам, за прошлый год через электронную регистратуру осуществлено около трех миллионов записей к врачам, в медицинской информационной системе заполнено около двух миллионов амбулаторных талонов, медиками заведено более миллиона электронных медкарт.

Как отметил глава регионального минздрава, наиболее эффективно данный сервис работает в городских детских поликлиниках, стоматологических поликлиниках Рязани, а также женских консультациях, однако практически не используется в районах области. Последнее Андрей Прилуцкий связал с тем, что в районах области высока доля пожилого населения, которое не владеет современными информационными технологиями. Однако несмотря на это, процедура записи на прием к врачу в электронном виде будет поэтапно внедряться в самых отдаленных уголках региона.

Напомним, активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры медицинских организаций было озвучено как приоритетное направление в послании Президента В. В. Путина Федеральному Собранию. В рамках этой работы планируется подключение к высокоскоростному Интернету участковых больниц, амбулаторий и офисов общеврачебной практики, создание виртуального кабинета пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг.