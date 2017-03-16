Областная общественно-политическая газета
08:54 МСК
Четверг
16 марта 2017 года
Выпуск № 46 (5333)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Минтранс Рязанской области внес в план ремонта участки, отмеченные на карте «убитых» дорог ОНФ Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию Все больше рязанцев пользуются электронной регистратурой для записи на прием к врачу Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем Новый законопроект об Общественной палате Рязанской области обсудили с общественностью
Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 16:04
Просмотров: 393
Общество
Версия для печати

Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию

Автор фото: Дмитрий Осинин | Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию
Фото: Дмитрий Осинин.

В правительстве Рязанской области состоялось вручение государственных и региональных наград большой группе рязанцев. В числе награжденных – многодетные семьи, представители промышленных и аграрных предприятий региона, социальной сферы, руководители муниципальных образований, курсанты Рязанского воздушно-десантного училища, Академии ФСИН России и Рязанского филиала Московского университета МВД РФ.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава» награждена семья Белянских - Ольга Александровна и Андрей Васильевич. За день до церемонии награждения у Белянских родился девятый ребенок.

За значительный вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу знак отличия «Знак Великого князя Олега Рязанского» вручен главе администрации Шиловского района Василию Фомину. В последние десять лет территория муниципалитета динамично развивается, каждый год, несмотря на кризис, отмечается рост производства.

Курсанты вузов получили именные стипендии губернатора Рязанской области на 2017 год. Государственные и региональные награды вручал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. По его словам, за каждой наградой – огромная созидательная работа, достижения и успехи. Награды – это результат глубоких знаний и упорного труда. Лауреаты почетных званий и наград – представители различных сфер деятельности, но всех их объединяет активная гражданская позиция и умение решать самые сложные задачи.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
20:03
Рязанские студенты смогут выступить в Кремле
19:58
В Рязани впервые пройдет региональный форум добровольцев
19:03
Рязанские антимонопольщики проконсультировали муниципальные предприятия
18:50
До 20 марта в Рязанской области ликвидируют аварийные участки дорог
18:23
Олег Лопатухин открыл рязанцам «Окно в мир»
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы