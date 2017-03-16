Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию

В правительстве Рязанской области состоялось вручение государственных и региональных наград большой группе рязанцев. В числе награжденных – многодетные семьи, представители промышленных и аграрных предприятий региона, социальной сферы, руководители муниципальных образований, курсанты Рязанского воздушно-десантного училища, Академии ФСИН России и Рязанского филиала Московского университета МВД РФ.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава» награждена семья Белянских - Ольга Александровна и Андрей Васильевич. За день до церемонии награждения у Белянских родился девятый ребенок.

За значительный вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу знак отличия «Знак Великого князя Олега Рязанского» вручен главе администрации Шиловского района Василию Фомину. В последние десять лет территория муниципалитета динамично развивается, каждый год, несмотря на кризис, отмечается рост производства.

Курсанты вузов получили именные стипендии губернатора Рязанской области на 2017 год. Государственные и региональные награды вручал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. По его словам, за каждой наградой – огромная созидательная работа, достижения и успехи. Награды – это результат глубоких знаний и упорного труда. Лауреаты почетных званий и наград – представители различных сфер деятельности, но всех их объединяет активная гражданская позиция и умение решать самые сложные задачи.