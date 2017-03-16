Минтранс Рязанской области внес в план ремонта участки, отмеченные на карте «убитых» дорог ОНФ

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области внесло в план ремонта на 2017 год 27 участков дорог, нанесенных жителями региона на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Об этом, как передает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщили активистам движения в ведомстве.

На момент направления запроса жители области нанесли на интерактивную карту дорожного проекта ОНФ более 80 участков «убитых» дорог (сейчас их количество приближается к 200). За содержание более 40 из них отвечает региональный минтранс.

Активисты ОНФ на постоянной основе проводят мониторинг интерактивной карты, каждые две недели направляют информацию в органы власти.

Сейчас по числу разбитых дорог, отмеченных местными жителями, лидерами после областного центра являются Сасовский и Скопинский районы.

По словам активиста Народного фронта Виктора Манчинова, дороги в Сасовском районе давно вызывают нарекания из-за опасного состояния. Представители Народного фронта направили не один запрос по поводу дороги Берестянки – Кустаревка, по которой ходит школьный автобус. После занесения данного участка на карту «убитых» дорог ОНФ в региональном министерстве сообщили, что в 2017 году здесь будут заделаны выбоины и просадки. Кроме того, будут проведены проектно-изыскательские работы для последующего капитального ремонта ее отдельных, наиболее опасных участков.

Некоторые дороги, подведомственные минтрансу области, капитально ремонтируют уже в ближайшее время. Это объезд села Криуша на трассе Рязань – Касимов (протяженность 5 км), дорога Шацк – Новочернеево (4 км), участок федеральной трассы М-5 от Болошнева до Турлатово в Рязанском районе (свыше 10 км), дорога Стрелецкие Выселки – Октябрьский (1,9 км). Работы по замене покрытия проведут в Рыбновском районе (от поселка Ходынинские дворики до трассы М-5), в Рязанском районе от областного центра до села Дядьково.

– Мы удовлетворены реакцией местных властей на информацию, занесенную на дорожную карту ОНФ. Однако вместе нам предстоит сделать еще очень много, так как эта работа только началась, – подчеркнул координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Рязанской области Сергей Тарасов.