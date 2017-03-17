В Рязанской области пройдет Межнациональный фестиваль-конкурс юных талантов

Как сообщает сайт регионального министерства по делам территориальных образований и общественных объединений, Межнациональный фестиваль-конкурс юных талантов состоися 22 марта в Доме общественных организаций. Он проводится в рамках ежегодного XIII областного фестиваля национальных культур «Мы – народ России».

В фестивале-конкурсе примут участие дети в возрасте от 5 до 13 лет разных национальностей из городов и районов Рязанской области. Они представят различные национальности, проживающие на территории Рязанской области, будут на фестивале также представители фонда народных художественных традиций «Рязанский оберег» и рязанского казачества.

Юные участники расскажут о себе, своей семье, друзьях, интересах и увлечениях, о своем родном городе и народе, исполнят песни и танцы, покажут оригинальные национальные костюмы. В программе фестиваля-конкурса ребята смогут сфотографироваться со сказочными персонажами, встретиться с героями шоу «Маша и Медведь», побывать на шоу гигантских мыльных пузырей и «Крио-шоу». Перед зрителями выступят участники детского фольклорного ансамбля «Слободка» и ансамбля танца «Вечерка» Дворца молодежи города Рязани.