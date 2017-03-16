Областная общественно-политическая газета
08:55 МСК
Четверг
16 марта 2017 года
Выпуск № 46 (5333)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию Минтранс Рязанской области внес в план ремонта участки, отмеченные на карте «убитых» дорог ОНФ Новый законопроект об Общественной палате Рязанской области обсудили с общественностью Все больше рязанцев пользуются электронной регистратурой для записи на прием к врачу Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем
Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 18:04
Просмотров: 131
Общество
Версия для печати

Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем

Автор фото: Димитрий Соколов | Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем
Фото: Димитрий Соколов.

Экспонат с более чем двухвековой историей обнаружили и подарили школе № 62 члены секции ветеранов Северного флота комитета ветеранов ВМФ Рязани. В учебном заведении уже несколько лет действует музей, посвященный атомной подводной лодке «Курск» и ее гибели в 2000 году. Открыть экспозицию педагоги школы решили в знак уважения к семье уроженца Спасского района Андрея Борисова. Его вдова Наталья Анатольевна работает здесь учителем начальных классов, а сын Александр проучился с 1 по 11 класс, окончив школу в 2016 году. В музее выставлены личные вещи и документы Борисова, а также его сослуживцев и уроженцев Рязанской области Александра Рузлева и Анатолия Беляева.

Председатель секции ветеранов Северного флота комитета ветеранов ВМФ Рязани, старший мичман в отставке Федор Репич рассказал, что старинный якорь был обнаружен в 2016 году на раскопках в центре Рязани. Ученики и педагоги школы № 62 сами восстанавливали будущее украшение музея – отчищали от ржавчины, грунтовали и красили. В честь презентации нового экспоната в школе состоялся концерт, где дети рассказали об истории создания подводных лодок, а ветераны поделились воспоминаниями о работе на глубине. Встреча продолжилась чаепитием.

На данный момент якорь занял свое место в углу школьного музея. Его дополняют 118 морских раковин, подаренных ветеранами флота. Количество ракушек символично: оно совпадает с числом членов экипажа, погибших на «Курске».

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
20:03
Рязанские студенты смогут выступить в Кремле
19:58
В Рязани впервые пройдет региональный форум добровольцев
19:03
Рязанские антимонопольщики проконсультировали муниципальные предприятия
18:50
До 20 марта в Рязанской области ликвидируют аварийные участки дорог
18:23
Олег Лопатухин открыл рязанцам «Окно в мир»
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы