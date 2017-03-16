Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем

Экспонат с более чем двухвековой историей обнаружили и подарили школе № 62 члены секции ветеранов Северного флота комитета ветеранов ВМФ Рязани. В учебном заведении уже несколько лет действует музей, посвященный атомной подводной лодке «Курск» и ее гибели в 2000 году. Открыть экспозицию педагоги школы решили в знак уважения к семье уроженца Спасского района Андрея Борисова. Его вдова Наталья Анатольевна работает здесь учителем начальных классов, а сын Александр проучился с 1 по 11 класс, окончив школу в 2016 году. В музее выставлены личные вещи и документы Борисова, а также его сослуживцев и уроженцев Рязанской области Александра Рузлева и Анатолия Беляева.

Председатель секции ветеранов Северного флота комитета ветеранов ВМФ Рязани, старший мичман в отставке Федор Репич рассказал, что старинный якорь был обнаружен в 2016 году на раскопках в центре Рязани. Ученики и педагоги школы № 62 сами восстанавливали будущее украшение музея – отчищали от ржавчины, грунтовали и красили. В честь презентации нового экспоната в школе состоялся концерт, где дети рассказали об истории создания подводных лодок, а ветераны поделились воспоминаниями о работе на глубине. Встреча продолжилась чаепитием.

На данный момент якорь занял свое место в углу школьного музея. Его дополняют 118 морских раковин, подаренных ветеранами флота. Количество ракушек символично: оно совпадает с числом членов экипажа, погибших на «Курске».